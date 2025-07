SAP: Oficina resgata tradição das bonecas

Atividade artística celebra cultura afro-brasileira e ancestralidade em SAP

Uma boneca feita de retalhos. Simples, mas carregada de afeto, memória e resistência. Essa é a essência da oficina “Bonecas Abayomis: Tradição, Resistência e Arte”, que será realizada no Teatro SESI SENAI de Santo Antônio da Platina, com início às 18h. A atividade é voltada a maiores de 12 anos e tem vagas limitadas, com materiais inclusos.

Conduzida pela artista visual Eliana Brasil, a oficina vai além do fazer manual. Em três horas de vivência, os participantes mergulharão na história das Abayomis — bonecas criadas por mulheres negras em tempos de escravidão como um gesto de cuidado e preservação cultural. Feitas sem costura, apenas com nós e pedaços de tecido, essas bonecas simbolizam resistência, afeto e a força das raízes africanas.

A atividade propõe um espaço de escuta, acolhimento e expressão, combinando técnicas de amarração e trançado com reflexões sobre ancestralidade, identidade e o poder transformador da arte.

Voltada a trabalhadores da indústria, seus dependentes e ao público em geral, a oficina é um convite para todos que desejam se reconectar com a cultura afro-brasileira de forma sensível e educativa.

Classificação: Livre

Inscrições e reservas pelo link: https://t2m.io/oficina-bonecas-sap