PADROEIRO tem milhares de bolos nesta sexta-feira

Entrega até cerca de meio-dia

Em Santo Antônio da Platina, PR, a celebração do Dia de Santo Antônio, que ocorre nesta sexta-feira, dia 13 de junho, é marcada pela tradicional venda e entrega de bolo de Santo Antônio. Entre as 5.300 fatias cerca de 1500 miniaturas de Santo Antônio e um vale aliança estão esperando os de mais sorte. Os pedidos são feitos com antecedência, e os fiéis podem retirar os pedaços com suas próprias vasilhas ou guardanapos.

Acordar de manhã e esperar pelo pedaço de bolo de Santo Antônio, é uma tradição que vem correndo há quase 30 anos na cidade.

A promoção sempre foi do movimento da Igreja Católica Cursilho de Cristandade (MCC), da Paróquia Santo Antônio de Pádua, a central da cidade.

Como de costume, a massa e o bolo são preparados pelo conhecido “Tio José”, um padeiro que trabalhou por vários anos na ex-Panificadora Crespo, do saudoso César Crespo.

A massa é de pão de ló, com uma calda de especiarias e, por cima, vai o glacê. A decoração tem coco colorido.

O bolo é de 35 metros de comprimento por um metro de largura. De manhã nesta quinta, dia 13, o bolo é colocado à frente da Igreja Matriz.

Ao término da Missa das 7h30, o padre abençoa o bolo, asperge água benta e, em seguida, é liberada a entrega dos pedaços.

A decoração e toda as partes são feitas por confeiteiras e voluntários na quadra anexa à igreja.

Aline Zava que é a atual coordenadora geral do Cursilho de Cristandade, informou que, como no ano passado “um pedaço de bolo estará premiado de um par de alianças. Haverá um ticket dentro, assinado, carimbado pela Igreja e quem achar o ticket dentro do pedaço ganhará o par de alianças que foi doado pela Villani Ótica e Relojoaria”(foto), informou Aline

O Bolo de Santo Antônio começou a ser idealizado há três décadas por Magali Arrivabene. Como cursilhista ela entendia que o Cursilho de Cristandade (MCC) deveria ter uma renda para sua manutenção do cotidiano, pois até hoje, não há mensalidade no movimento.