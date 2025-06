Plantio de mil mudas NO MORRO DO BIM

Ação simbólica faz parte do “Junho Verde”

A Prefeitura platinense, através da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente, em parceria com a Secretaria de Educação e Esportes, está promovendo durante todo este mês o “Junho Verde” com atividades que começaram nesta segunda-feira, 2, e prosseguem até o dia 26.

De 2 a 6 das 8h às 17h, estarão sendo realizadas Visitas Orientadas com alunos das Escolas Públicas e Privadas do Município, na Trilha do Parque Ecológico, com sede à Rua Diogo de Paula Viana, nº 550, no Jardim Egea.

Na quarta-feira, dia 4, alunos do Cmei João Galdino Tavares estarão visitando a Trilha Ecológica acompanhados de professores. São 20 alunos no período da manhã e o mesmo número de estudantes na parte da tarde. Dia 5, quinta-feira, às 8h30 e às 13h30, alunos dos 4º e 5º anos, da Escola Municipal Nohêmia Lopes Galvão Neimann estarão no local. Visitas prosseguem até sexta-feira, 6.

Plantio

Um dos pontos altos será a ação simbólica que acontece no dia 12 de junho, uma quinta-feira, véspera de Feriado Municipal do Padroeiro do Município. Trata-se do plantio de 1.000 mudas de árvores no Morro do Bim, próximo às antenas, a partir das 9 horas. Nesta segunda (2), a área do terreno para plantio foi toda preparada. Apoia a iniciativa a Associação Platinense de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (Apla).

Passeata

No dia 27 de junho, com início programado para às 8h30, será realizada a Passeata Junho Verde, com saída defronte à Prefeitura Municipal.

Carreta Expedição da Itaipu

De 26 de junho a 08 de julho, das 8h às 17h, o Município receberá a Carreta Expedição do Conhecimento da Itaipu Binacional que estará no Parque Ecológico Municipal, no Jardim Egea.

Meio Ambiente

O Dia Nacional do Meio Ambiente é comemorado em 5 de junho. A data foi instituída pela Organização das Nações Unidas (ONU), em 1972, para fomentar ações voltadas à preservação ambiental.

Além da data, é importante que ações ocorram diariamente, envolvendo a população, para com os cuidados com os recursos naturais e o desenvolvimento sustentável. Recentemente, na Casa da Cultura, aconteceu palestra com o Biólogo Átila Lamarino falando no Seminário Mudanças Climáticas e COP30, alertando para o aquecimento global, as queimadas, geadas, falta de chuvas, etc. e o quanto a sociedade em geral precisa se engajar em iniciativas, como é o caso do plantio de mudas no Morro do Bim.

De acordo com o Diretor do Departamento Municipal de Meio Ambiente, José Ricardo Arruda, “convidamos a sociedade a participar das ações do Junho Verde, que está tendo uma agenda direcionada à conscientização quanto à preservação do meio ambiente e uma reflexão em relação ao espaço onde vivemos”.