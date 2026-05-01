Virou nome de enfermaria e de farmácia

Nesta quinta-feira, dia 30, foram promovidas duas homenagens para Orlando Pinheiro Ferraz Filho (fotos) em Santo Antônio da Platina.

A Farmácia Municipal leva agora seu nome. Sobre a obra, reinaugurada pela atual gestão, a secretária municipal de Saúde, Cristina Mendes de Almeida, detalhou ao Npdiario que, na prática, o número de itens (remédios) à disposição varia a cada atualização da RENAME ( (Relação Nacional de Medicamentos Essenciais) geralmente a cada dois anos, por isso não existe um número único fixo por conta de todos que ficarão à disposição.

Mas, com base em dados recentes do Ministério da Saúde,Componente Especializado (CEAF): cerca de 78 medicamentos/fármacos e Componente Estratégico: cerca de 56 itens.

Ficará aberta das sete às 21 horas.

Serão ao todo cerca de 20 profissionais trabalhando, incluindo as unidades da Vila Ribeiro, Monte Real, Platina e Vila Santa Terezinha.

A Enfermaria (acomodação coletiva) do Hospital Nossa Senhora da Saúde, onde o saudoso Orlando Pinheiro Ferraz, pai de Orlandinho, trabalhou como voluntário sem ganhar absolutamente nada, sendo Provedor durante vários anos, agora ostenta o nome do filho.

Cristiano Benedito Lauro, que foi Secretário de Assistência Social platinense, presidente do Conselho de Administração, e atualmente gerente do Nossa Senhora, informou à reportagem que são oito apartamentos em casa uma das duas enfermarias, mais dois leitos, e um berçário.

Nos dois eventos estavam parte da diretoria, familiares do homenageado, incluindo a mãe, dona Saúde, médicos amigos e autoridades. A Imprensa não foi convidada.

O corpo do ginecologista e obstetra de Santo Antônio da Platina, Orlando Pinheiro Ferraz Filho foi sepultado em torno de 10h40m dodia 26 de abril de 2025 no Cemitério São João Batista, em Santo Antônio da Platina.

Havia sido velado na câmara de vereadores, no centro da cidade.

Ele perdeu a vida numa cidade chamada Paraná, capital da província de Entre Ríos, na Argentina. Foi na Rodovia Nacional 12 com a Rodovia Provincial 10.

O fato envolveu um automóvel e seu condutor (de 83 anos) também se machucou. Dr. Orlando teve choque hipoglicêmico cardiogênico, ferimentos múltiplos graves, fratura de tornozelo na perna esquerda e pressão arterial baixa, não resistindo. Horas depois, morreu. Uma curiosidade: No perfil do WhatsApp do Orlandinho (como os amigos mais antigos o chamavam) tinha uma pergunta escrita por ele, em inglês: Are we just stardust? Tradução: Somos apenas poeira estelar? O médico viajava com amigos e a esposa, Ivonete, e iriam comemorar aniversário de 40 anos de casamento. Ele tinha 64 anos, estava com sua motocicleta BMW 1.250 cilindradas (fotos com ele antes e após a colisão) quando sofreu o acidente. Aposentado, viajou a passeio com um grupo de amigos. A esposa seguiu de carro.

Muito querido por todos, deixou três filhos médicos, André, Bruno e Juliane e quatro netos.

Estudou na Universidade Federal de Santa Catarina, em Florianópolis.

A viagem era para festejar o aniversário de 40 anos de casamento.

A última vez que se reuniu com colegas médicos, enfermeiros e fisioterapeutas foi num evento promovido pelo urologista Luiz Henrique Bastos Mendes.

Estava muito alegre: https://npdiario.com.br/sub-capa/evento-cientifico-reune-profissionais-da-saude-videos/

O atual Presidente da Associação Médica do Paraná/Regional de Santo Antônio da Platina. Jorge Cendon Garrido, escreveu uma Nota:

Vale ressaltar que dez dias atrás, por iniciativa de um laboratório farmacêutico, participei s de um jantar com alguns amigos médicos que gostam de cantar. O Orlando participou conosco, cantou e mostrou-se radiante com a viagem de moto que iria fazer pela América do Sul. Uma grande perda para Santo Antônio da Platina e região.

Consternado com a perda irreparável do colega e amigo Orlando Ferraz Filho, assim que soube do ocorrido, encaminhei à AMP a triste notícia sobre o ocorrido.

Em seguida o Presidente da Associação Médica do Paraná, Dr. José Fernando Macedo, mandou-nos o texto a seguir: Lamentamos profundamente o falecimento de nosso colega Dr. Orlando e estamos à disposição onde pudermos ajudar seus familiares neste momento de dor e muita tristeza , que Deus em sua infinita bondade lhe dê a luz Eterna e conforte seus Familiares e Amigos.

O vice-presidente da entidade, Luciano Dias dos Reis também se manifestou:

Era obstreta renomado na nossa região. Foi co-fundador da Associação Médica de Santo Antônio da Platina.

Foi meu vice presidente e me sucedeu na presidência da AMP local.

Excelente profissional.

Ele era um daqueles colegas com vários bons predicados, cuja ausência será sentida.