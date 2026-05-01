O fato envolveu um automóvel e seu condutor (de 83 anos) também se machucou. Dr. Orlando teve choque hipoglicêmico cardiogênico, ferimentos múltiplos graves, fratura de tornozelo na perna esquerda e pressão arterial baixa, não resistindo. Horas depois, morreu.

Uma curiosidade: No perfil do WhatsApp do Orlandinho (como os amigos mais antigos o chamavam) tinha uma pergunta escrita por ele, em inglês: Are we just stardust? Tradução: Somos apenas poeira estelar?

O médico viajava com amigos e a esposa, Ivonete, e iriam comemorar aniversário de 40 anos de casamento.

Ele tinha 64 anos, estava com sua motocicleta BMW 1.250 cilindradas (fotos com ele antes e após a colisão) quando sofreu o acidente. Aposentado, viajou a passeio com um grupo de amigos. A esposa seguiu de carro.