Concurso público na prefeitura platinense

Visa preencher 6 vagas e formar cadastro reserva

A prefeitura de Santo Antônio da Platina anuncia os seguintes cargos: Técnico em Segurança do Trabalho (1 vaga); Médico Psiquiatra (1 vaga); Médico do Trabalho (1 vaga); Médico Generalista (1 vaga); Médico Urgência e Emergência (1 vaga); Médico PSF (1 vaga).

Para participar, é necessário que o candidato comprove o nível de escolaridade exigido para a função em que pretende atuar e atenda a outros requisitos específicos, estabelecidos no edital.

Ao serem admitidos, os profissionais deverão cumprir jornadas de 10 a 40 horas semanais e contarão com remuneração mensal de R$ 3.310,90 a R$ 14.296,01, além de auxílio alimentação no valor de R$ 770,00.

Inscrição e classificação – Os interessados poderão se inscrever até às 23h59m do dia 14 de maio de 2025 (horário de Brasília/DF), pelo site da Fundação Fafipa, com taxas de R$ 70,00 a R$ 100,00. Vale pontuar que a solicitação de isenção do valor poderá ser feita entre os dias 14 e 22 de abril de 2025.

A classificação dos candidatos será realizada por meio de prova objetiva, prevista para ser aplicada no dia 1º de junho de 2025.

O conteúdo programático da prova objetiva consistirá em questões de português, matemática/raciocínio lógico, conhecimentos gerais e conhecimentos específicos.

Vigência – O certame terá prazo de validade de dois anos, a contar da data de homologação do resultado final, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da Administração Pública Municipal.

Veja link: https://arq.pciconcursos.com.br/prefeitura-de-santo-antonio-da-platina-pr-divulga-edital-de-concurso-publico/1672603/baa2d9211c/edital_de_abertura_n_01_2025_1672603.pdf