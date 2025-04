Preso em flagrante por posse ilegal de arma em S. Antônio

Denunciado por violência doméstica

Na manhã desta sexta-feira dia onze, a Polícia Civil do Paraná prendeu em flagrante um homem de 44 anos, morador do bairro Bela Vista, por posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, crime previsto no artigo 16 da Lei 10.826/2003.

A prisão ocorreu durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão expedidos pelo Poder Judiciário após denúncia de violência doméstica envolvendo o suspeito. Na ocasião da primeira diligência, encontrados acessórios e munições compatíveis com armamento de uso restrito, o que motivou a solicitação das medidas cautelares.

Durante o cumprimento dos mandados, uma pistola calibre 9mm, com 14 munições, foi localizada escondida em um dos imóveis vinculados ao investigado. O armamento encontrava-se pronto para uso e em lugar diferente do local registrado no certificado, possibilitando a prisão em flagrante.