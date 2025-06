Preso jovem QUE roubou restaurante com ARMA FALSA

Ação conjunta das polícias

As Polícias Civil e Militar cumpriram mandado de prisão preventiva nesta terça-feira (11) em desfavor de um rapaz de 21 anos, morador do bairro Santa Terezinha, por ter cometido um roubo à mão armada num restaurante localizado dentro de um posto de gasolina, em Santo Antônio da Platina.

O crime ocorreu na noite da última sexta-feira, dia seis, por volta das 21h55, quando o elemento invadiu o estabelecimento trajando blusa escura e tênis branco. Segundo testemunhas, portava o que aparentava ser uma arma de fogo do tipo pistola, com a qual ameaçou o atendente e anunciou o assalto, subtraindo aproximadamente R$ 400,00 em espécie.

Após diligências, foi identificado como um indivíduo já conhecido no meio marginal. Diante disso, representado e deferido o pedido de prisão preventiva e de busca domiciliar.

Na manhã desta terça-feira (11) as corporações cumpriram os mandados judiciais. Estava na residência e não ofereceu resistência. Durante as buscas, indicou o local onde havia escondido o objeto utilizado no crime: um simulacro de arma de fogo, encontrado envolto em plástico azul, em um terreno baldio ao lado da residência.

Após os procedimentos de praxe, incluindo exame de integridade física no pronto-socorro local, o preso foi encaminhado à Cadeia Pública de Cambará, onde permanece à disposição da Justiça.