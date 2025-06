Preso por ameaçar a ex COM FACA EM SAP

Homem descumpriu medida protetiva

Na noite desta terça-feira (10), a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica e descumprimento de medida protetiva no bairro Jardim Saúde, em Santo Antônio da Platina.

A equipe policial deslocou-se até a residência da solicitante, onde a vítima relatou que possui medida protetiva contra seu ex-companheiro, o qual teria descumprido a decisão judicial e se aproximado de sua casa. Segundo informações, a vítima e o autor mantiveram relacionamento anteriormente, que foi encerrado devido a agressões e ameaças, motivando o pedido de proteção.

Na data do ocorrido, o ex cônjuge chegou ao local alterado e exigiu uma transferência financeira, sendo recusado pela mulher. Em seguida, ele a agrediu fisicamente e realizou ameaças utilizando uma faca. Após os fatos, ele se retirou do local, mas retornou enquanto os policiais atendiam a ocorrência, momento em que foi abordado.

Após revista pessoal, nada de ilícito encontrado, e os policiais deram voz de prisão ao indivíduo. Apresentado na sequência à Delegacia de Polícia Judiciária para as providências cabíveis.