Projeto “Próximas Gerações” em SAP

Iniciativa prevê oficinas, workshops e exposições

Em atividade desde 25 de março de 2021, a Associação Platinense de Artesanato é atualmente composta por 20 membros que atuam na Casa do Artesão, localizada na Rua Coronel Joaquim Rodrigues do Prado, em frente à Praça Frei Cristóvão. O local se consolidou como referência em cultura e arte no município, atraindo visitantes de diversos municípios da região.

Representando a associação, estiveram no gabinete do Executivo a presidente da Casa do Artesão, Paula Regina Flausino Yamashita, acompanhada das artesãs Mauricéia, Ana Maria Silvério, Bethe Granemann, Luzia Pereira (conselheira) e Adriana Silvério (tesoureira), além da diretora do Departamento Municipal de Cultura e Turismo, Fran de Moraes.

O prefeito Gil Martins e o assessor jurídico Adilson Anacleto ouviram as demandas apresentadas, entre elas o novo Projeto “Próximas Gerações” e os relatos sobre o trabalho diário desenvolvido pelas artesãs na Casa do Artesão. “Estamos fazendo o nosso máximo para divulgar a cidade e fomentar o turismo por meio do artesanato, pois recebemos muitas visitas de turistas”, afirmou Paula.

Ela explicou que o projeto será voltado para workshops, oficinas e exposições de produtos artesanais, com previsão de cerca de cinco aulas mensais, de acordo com a disponibilidade de cada artesã.

Como esperado, o prefeito reforçou o compromisso da gestão em apoiar iniciativas que impulsionem a economia, valorizem os talentos locais, fortaleçam a identidade cultural do município e ampliem as oportunidades para a população.