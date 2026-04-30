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Promoção DIA das Mães no Restaurante Dom Antônio: vídeos

Basta escrever nome e telefone para concorrer

O conceituado Restaurante Dom Antônio mantém há quase dez anos sua excelência em atender na Rua Rui Barbosa, 894, centro de  Santo Antônio da Platina. Abre de segunda-feira até sábado das 11 às 14h30m.
Também oferece marmitas de vários preços através do telefone (43) 99653-3253.
Fundado em setembro de 2016 no setor de food service por Eder Junior e Antônio Ferreira  é tido como um dos melhores do Norte Pioneiro.

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