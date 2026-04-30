Promoção DIA das Mães no Restaurante Dom Antônio: vídeos

Basta escrever nome e telefone para concorrer
O conceituado Restaurante Dom Antônio mantém há quase dez anos sua excelência em atender na Rua Rui Barbosa, 894, centro de Santo Antônio da Platina. Abre de segunda-feira até sábado das 11 às 14h30m.
Também oferece marmitas de vários preços através do telefone (43) 99653-3253.
Fundado em setembro de 2016 no setor de food service por Eder Junior e Antônio Ferreira é tido como um dos melhores do Norte Pioneiro.
Agora, oferece um Kit especial da Avatim para quem almoçar. Além disso, mais seis almoços também serão sorteados para outros fregueses,
Basta escrever o nome e o telefone para concorrer.
O sorteio será promovido no dia sete de maio.
Participe.