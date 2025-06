Reforçada sinalização viária na Avenida Frei GUILHERME EM S.A.P.

O Secretário Municipal José Galdino disse que “enfrentamos dificuldades no início do ano, o tempo passou, estamos adequando à realidade que temos disponível e as iniciativas começaram a aumentar gradativamente, com o atendimento em mais locais da cidade, com a sinalização de pinturas de faixas, em redutores de velocidade (lombadas), enfim, aos poucos vamos chegando aos locais onde a população tem pedido atenção especial”.