REINAUGURAÇÃO da barbearia Jonas Houst Brazilian Barber dia 2

Na segunda-feira com estilo e excelência em Santo Antônio da Platina

Após cinco anos vivendo e aperfeiçoando suas habilidades em Londres, Inglaterra, o barbeiro Jonas Houst está de volta a Santo Antônio da Platina e anuncia a reinauguração de sua barbearia no próximo dia 2 de junho.

A nova fase do capital da Inglaterra e do Reino Unido, Jonas Houst Brazilian Barber traz um conceito moderno e sofisticado, inspirado diretamente nas tradicionais barbearias londrinas.

Durante o período em que esteve no exterior, o cosmopolita Jonas se destacou no cenário internacional, sendo premiado duas vezes como barbeiro em Londres, capital do Reino Unido. Agora, ele retorna à sua cidade natal com o compromisso de oferecer um atendimento de alto nível e cortes com padrão internacional.

Jonas estará ao lado de sua equipe, pronta para receber os clientes com excelência e profissionalismo. A barbearia promete ser um novo ponto de referência para quem busca estilo, cuidado pessoal e um ambiente diferenciado.

Informações:

📅 Reinauguração: 2 de junho

📞 Agendamentos: (43) 99629-5628

📍Rua Jorge Furtado, 166 (Parque pavão), próximo da Yazaki do Brasil.

Santo Antônio da Platina.