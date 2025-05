É REINAUGURADA Farmácia CENTRAL em SAP (assistam)

Na rua atrás do Pronto Socorro atendendo das 8 às 21 horas

Foi reinaugurada, na manhã desta terça-feira, dia seis, em prédio próprio, a Farmácia Municipal Central, na Rua Nossa Senhora da Saúde, nº 100, atrás do Pronto Socorro (PS), atendendo uma reivindicação antiga da população e que acontece no quinto mês desta gestão.

O Prefeito Gil Martins destacou que “desde a campanha perguntávamos ao povo o que queria que melhorasse no Município e a Saúde foi disparada sendo apontados o PS e a Farmácia Municipal. Chamei a Adriana para esta missão, conversamos e, depois de muito trabalho pela frente, hoje é uma realidade. Naquela ocasião já tínhamos conhecimento que há um número reduzido de farmacêuticos, mas os servidores de carreira estão fazendo a diferença. Posso dizer sem sombra de dúvidas que estamos fazendo muito mais com o pouco que temos. As pessoas diziam que a farmácia tinha que estar perto do PS, e foi isso que fizemos; hoje se concretiza a realização deste sonho que é só o começo, e saímos do aluguel”.

O chefe do executivo ainda acrescentou: “Aliás, um levantamento feito esta semana pela nossa equipe de Gestão, constatou-se que há um grande gasto com aluguéis e pretendemos reduzir o máximo possível este tipo de despesa para poder aplicar o dinheiro em outros setores, então à farmácia é um piloto de investimentos que faremos futuramente”.

Ampliação de medicamentos – A Secretária Municipal de Saúde, Adriana Cristina Mendes de Almeida, ao fazer uso da palavra disse que a reinauguração da Farmácia significa “o respeito pelos usuários da Saúde. Temos aqui inclusive sala de espera. Quando assumimos faltavam 54 itens de remédios, hoje o Remume tem 234 itens, estamos com um estoque que supre a grande demanda de pedidos e nossa expectativa futura é estarmos totalmente estruturados com relação à oferta de remédios”.

Quando Adriana citou Remume significa Relação Municipal de Medicamentos Essenciais, que diz respeito a uma lista de medicamentos selecionados por cada município para atender às necessidades de saúde da população, dentro do contexto do Sistema Único de Saúde (SUS). E completou: “temos inúmeros desafios na Saúde, mas estamos trabalhando seriamente para que sejam superados e a população tenha uma Saúde Pública de qualidade, inclusive, estamos nos organizando para ter a Farmácia no Distrito do Monte Real. Lá já temos médico, enfermeira e mais este benefício em andamento”.

Vereadores – O mestre de cerimônias foi o ex-Vereador Eduardo Ferreira, que passou a palavra para os vereadores também fazerem seus posicionamentos. A Vereadora Karla da Saúde (PP) disse que “a Saúde Pública de nosso Município deu um salto muito positivo e oferece um serviço por excelência, posso dizer isso com propriedade porque são muitos anos trabalhando no setor de Saúde da Prefeitura”.

O vereador Irmão Paulinho (PL) destacou que “o vereador é uma ponte entre o povo e o Executivo e que o cidadão paga os seus impostos e tem o direito de ter uma Saúde digna”. Ele falou da satisfação do trabalho do prefeito Gil e elencou a “União”, como fato primordial por tudo de bom que está acontecendo no município em se tratando de gestão pública neste curto espaço de tempo.

Também fizeram uso da palavra os Vereadores Benito do Barracão e Cação (MDB), Eliane Siqueira e Professor Diego Vieira (Republicanos). Diego lembrou que esteve recentemente na Farmácia Central, no endereço anterior e, sem se identificar, conversou com o povo e foi unânime o posicionamento das pessoas dizendo que estavam recebendo os remédios que precisavam. O vereador Buchecha (União Brasil) teve outro compromisso assumido e na hora da fala estava ausente, mas retornou para o ato oficial.

Servidores em destaque – A Vice-Prefeita, atual Secretária Municipal de Assistência Social, Terezinha Maiorky, fez questão de parabenizar todos os servidores da Prefeitura, pela dedicação em suas áreas e que o sucesso de uma administração tem muito a ver com o compromisso assumido destes profissionais. A Primeira-Dama Fátima Izak também se pronunciou: “nada resiste à força do trabalho”.

Oração – A abertura da solenidade de inauguração da Farmácia Municipal Central se deu com a oração e benção do Padre Jonas Rafael da Silva; e do Pastor Ronaldo da Igreja Brasil para Cristo, localizada na Vila Ribeiro, ele que há dois anos veio de Jaguariaíva.

Juliana Arantes, Chefe de Seção da Regional, representou o diretor João Luccas da 19ª Regional de Saúde de Jacarezinho. Major Siqueira, comandante da Unidade do Corpo de Bombeiros de SAP e o Aspirante Dalcol se fizeram presentes.

Daniel Macedo, Diretor Administrativo do Hospital Nossa Senhora da Saúde prestigiou a solenidade acompanhado do Diretor Geral do Hospital, José Roberto Mota de Barros.

Presença da Diretora Geral do Hospital Regional do Norte Pioneiro, Advogada Márcia Cristina Altvater Vilas Boas, além de secretários, diretores, servidores e comunidade em geral.

Trabalho diário– A encarregada das Farmácias Municipais é Amanda Martinez Lyra, que fez Mestrado e Doutorado em Ciências Farmacêuticas, mais especificamente, na área de desenvolvimento e tecnologia de medicamentos (remédios de liberação modificada). Segundo ela “a satisfação é muito grande com esta mudança e podemos agora atender ainda melhor o povo”.

Além de Amanda, a Farmácia Municipal Central conta com mais oito servidores, sendo 2 farmacêuticas, 2 atendentes, 3 estagiários e 1 auxiliar de serviços gerais. Um dos remédios que desde o começo do ano estava em falta era o Gliclazida, medicamento destinado ao tratamento de diabetes e hoje está disponível.

As Farmácias Públicas do Município são abastecidas por compra direta da Prefeitura através do processo de licitação. Outra forma de compra de medicamentos é feita através de consórcios públicos, como o Consórcio Paraná Saúde, que é uma prática que tem se mostrado eficiente para reduzir custos e aumentar a oferta de remédios para a população, ou seja, os municípios que compõem o consórcio realizam a compra de medicamentos de forma conjunta, aproveitando a economia de escala e reduzindo o preço dos materiais que são adquiridos via estado e federação.

Amanda disse que o remédio Dipirona (Metamizol), hoje, tem disponível em gotas e injetável. Em líquido é absorvido mais rapidamente pelo corpo.

A Farmácia Municipal Central está localizada, há pouco mais de 150 metros do Pronto Socorro e atende de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 21 horas, sem fechar no horário de almoço.