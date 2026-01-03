Resgatada debilitada, cadela aguarda volta para casa de tutor(a)

Reencontro ou adoção responsável

Uma cadela de porte médio foi encontrada na noite do dia 1º de janeiro na Vila José Mascaro, em Santo Antônio da Platina, nas proximidades da Vila Claro e da antiga garagem da empresa Princesa do Norte. O animal – visivelmente assustado e fraco – apareceu na porta da casa de uma moradora da região,

Sensibilizada com a situação, ela recolheu a cachorra e prestou os primeiros cuidados. Em seguida, levou ao veterinário, onde recebeu atendimento e medicação, garantindo sua recuperação e bem-estar.

Agora, a cadela está em segurança e a família que a acolheu busca localizar os tutores ou, caso não sejam encontrados, alguém interessado em uma adoção responsável, que possa oferecer carinho e cuidados permanentes.

Quem tiver informações sobre os donos ou interesse em adotar pode entrar em contato com Camila W. Nucini, pelo telefone (43) 99664-4048.