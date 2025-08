Retomada coleta de galhos em S. Antônio

Serviço estava suspenso desde 29 de junho por vencimento de contrato

A coleta de galhos e resíduos volumosos foi retomada em toda a cidade após a conclusão do processo licitatório realizado pela Prefeitura. O serviço estava paralisado desde 29 de junho, devido ao vencimento do contrato anterior. Após os trâmites legais, o prefeito Gil Martins homologou, no dia 28 de julho, o Pregão Eletrônico nº 30/2025, que contratou uma empresa especializada para realizar o serviço por um período de 12 meses.

A empresa vencedora foi a Paraná Verde (PRV) Ambiental Ltda., de Santo Antônio da Platina. Com 16 anos de atuação no setor, a PRV já havia prestado esse serviço ao município em anos anteriores. A sede da empresa está localizada na Rodovia Benedito Lúcio Machado – Km 03 – Bairro Platina.

Para atender à demanda, a empresa disponibilizou dois caminhões truck, um triturador de galhos, uma pá carregadeira e sete funcionários, organizados em duas frentes de trabalho. As atividades ocorrem de segunda a sábado.

Segundo a logística definida, a coleta no centro da cidade ocorre sempre às segundas e sextas-feiras, enquanto nos bairros o atendimento segue um cronograma rotativo.

Retomada e investimento

Os serviços foram retomados no sábado, 2 de agosto, às 6h da manhã, com as equipes atuando até as 14h. Por volta das 10h40, quatro cargas de galhos já haviam sido recolhidas apenas em um trecho da Rua Coronel Joaquim Rodrigues do Prado, entre a Avenida Oliveira Motta e a Rua 7 de Setembro. Os funcionários utilizavam motosserras para agilizar o trabalho.

O novo contrato com a Paraná Verde tem valor total de R$ 1.136.635,68 para 12 meses de serviço, o que equivale a um custo mensal de R$ 94.719,64.

Tipos de resíduos recolhidos

De acordo com a empresa e o contrato firmado, estão sendo coletados:

Resíduos da construção civil (entulhos) provenientes de reformas ou obras, com volume de até 2m³ (coleta social);

provenientes de reformas ou obras, com volume de até 2m³ (coleta social); Resíduos volumosos de limpeza de quintais, como terra, mato, tijolos e madeiras deterioradas;

de limpeza de quintais, como terra, mato, tijolos e madeiras deterioradas; Resíduos de varrição de pátios , incluindo folhas e sujeira em geral;

, incluindo folhas e sujeira em geral; Resíduos de capina e raspagem de calçadas , como terra e mato;

, como terra e mato; Resíduos verdes não trituráveis , como bananeiras e coqueiros;

, como bananeiras e coqueiros; Materiais vegetais resultantes da poda ou corte de árvores , que são triturados pela empresa;

, que são triturados pela empresa; Objetos inservíveis, como sofás, camas, armários, fogões e geladeiras, descartados pela população.

Frequência da coleta

A empresa deve seguir rigorosamente o cronograma estabelecido. A coleta será feita durante o dia e atenderá todos os bairros e a área central ao menos uma vez por mês. Já o centro da cidade e as principais vias de acesso devem ser atendidos pelo menos duas vezes por semana.

A Prefeitura reforça a importância da colaboração da população para manter a cidade limpa, seguindo as datas do cronograma e respeitando os limites estabelecidos para o descarte de resíduos.