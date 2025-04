Reunião em Curitiba discutiu sobre UBS’s

Secretária de Saúde representou gestão

Cumprindo uma agenda direcionada na Capital paranaense, a Secretária Municipal de Saúde, Adriana Cristina Mendes de Almeida se reuniu com o Secretário de Estado da Saúde Beto Preto e com o Deputado Estadual Cobra Repórter (PSD).

Entre as pautas discutidas destaque para o apoio do Estado no financiamento das ações do Ambulatório de Especialidades, para que as pessoas tenham acesso a este serviço dentro do próprio município, evitando que se desloquem para outros municípios.

Também trataram sobre a confirmação do recurso financeiro, por Resolução, para a construção de cinco novas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de Porte 1 e Porte 3, em Santo Antônio da Platina, que estarão futuramente instaladas nos Jardins Santa Crescência, Vitória Régia, Santa Cruz e na Vila Sete. E outro na estrutura central onde está a Unidade de Atenção Primária em Saúde da Família (UAPSF), no ex-Centro Social Urbano.

Satisfação

Adriana disse que “o Secretário Beto Preto está bem feliz com os avanços que estão ocorrendo em Santo Antônio da Platina em tão pouco espaço de tempo de novo governo e que está disposto a apoiar o prefeito Gil em todos os projetos possíveis, alavancar a saúde”.

Ela também reconheceu o papel importante do Deputado Estadual Cobra Repórter que “tem sido nossa ponte até o Governo do Estado. Ele não está medindo esforços para que nosso Município seja referência em Saúde pública em toda a região”.

AME

Outro assunto abordado foi sobre o Ambulatório Médico de Especialidades (AME) que terá investimento em torno de R$ 8 milhões de reais em um espaço físico novo.

Adriana informou que sua visita ao Secretário “Foi muito produtiva na qual nosso Município obteve grandes avanços na Saúde com o apoio do Secretário Beto Preto e do deputado Cobra Repórter. Falamos ainda sobre a melhoria das ações para manejo das gestantes de médio e alto risco dentro da nossa micro região”.