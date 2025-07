Reunião em SANTO Antônio foca recurso para a cultura (vídeo)

Benefícios para 77 artistas

Santo Antônio da Platina segue firme no fortalecimento das políticas públicas para a cultura. Com 60% dos recursos da Lei Aldir Blanc já executados, o município celebra esse avanço como resultado de trabalho, dedicação e diálogo com os artistas locais.

A informação é de Franciele de Moraes Macedo Souza, Diretora do Departamento Municipal de Cultura e Turismo.

A conquista reforça o compromisso da gestão com a valorização dos fazedores de cultura e a construção de uma política cultural democrática e participativa.

Como próximo passo, a Prefeitura convida todos os artistas e agentes culturais platinenses para participarem de uma audiência pública sobre o Ciclo 2 da Lei Aldir Blanc, que acontece nesta quinta-feira, dia 24 de julho, às 19h, na Casa da Cultura.

O encontro será um espaço para discutir a distribuição dos novos recursos e ouvir as propostas da comunidade cultural, garantindo que as decisões sejam tomadas de forma coletiva e transparente.

“A cultura é para todos, e a participação de cada um é fundamental para que os recursos cheguem a quem realmente faz a arte acontecer no nosso município”, destaca a equipe organizadora do evento.

A audiência é aberta ao público e todos os segmentos culturais são bem-vindos.