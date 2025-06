Roseli Teixeira celebra 80 anos em S. Antônio

Encontro emocionante reuniu 15 dos 16 irmãos

No último domingo (22), uma manhã e tarde de celebração marcaram os 80 anos de vida de Roseli Teixeira, moradora de Santo Antônio da Platina, no Jardim Saúde. Em clima de confraternização e gratidão, a família organizou uma comemoração especial que reuniu 15 dos 16 irmãos — um deles não pôde estar presente por motivos de saúde.

A casa da irmã Ana Alvina Teixeira, anfitriã do encontro, foi o palco da homenagem, com decoração caprichada, churrasco, música, bate-papo e muita emoção. Em destaque, Roseli — a filha mais velha e primeira mulher da família — foi lembrada por seu papel fundamental ao longo da vida: ajudou a criar os irmãos, cuidou dos pais até os últimos dias e sempre colocou a família em primeiro lugar.

Sem nunca ter se casado, Roseli dedicou-se inteiramente ao lar, sendo reconhecida por todos como uma verdadeira segunda mãe. “Temos um carinho e consideração muito grande por você. Saiba que a amamos muito. Que Deus lhe dê muitos anos de vida com saúde, paz e alegria”, declarou Ana Alvina, que leu a mensagem em nome da família, emocionando os presentes.

Uma história marcada por fé, trabalho e união

Durante a festa, Ana Alvina também fez questão de relembrar as raízes da família, que começou com o casal Álvaro Luiz Teixeira e Alvarina Félix, naturais de Minas Gerais. Eles se casaram em 1940, no município de Elói Mendes (MG), e anos depois migraram para o Paraná, onde criaram os filhos com esforço e dedicação no Sítio Santa Joana e, posteriormente, no bairro Taquaralzinho.

“Na época, a cidade mais próxima ficava a 16 quilômetros. Quando algum filho adoecia, nossos pais percorriam essa distância a pé ou a cavalo para buscar ajuda”, relembrou. Com orgulho, contou que o pai comprou uma carroça de rodas de ferro que ajudava no trabalho da lavoura — item que ela conserva até hoje — e mais tarde uma camionete verde, que virou motivo de festa aos domingos.

Dos 18 filhos do casal, dois faleceram ainda jovens e 16 cresceram com saúde, dignidade e fé. Todos ajudavam na roça, inclusive as filhas, e foram criados dentro da Igreja Católica, fazendo Primeira Comunhão e Crisma.

Fé, agradecimento e comemoração

A festa teve também momentos de espiritualidade. De mãos dadas, a família rezou o Pai-Nosso, a Ave-Maria e, logo após, cantou o tradicional “Parabéns a você”, seguido por um almoço festivo.

Visivelmente emocionada, Roseli agradeceu:

“Só tenho a agradecer a Deus pelo dom da vida. Estou muito feliz ao lado dos meus irmãos, sobrinhos e familiares. Valeu a pena cada fase, cada esforço. Nunca precisei ser internada, tenho saúde, e a família é tudo para mim”, disse a aniversariante.

(Por Fábio Galhardi – Especial para o Npdiario)