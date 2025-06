Sábado musical no centro platinense

Na praça da Matriz e Casa da Cultura com encontro sertanejo

O Coral Municipal da Cidade e o Departamento de Cultura do Município convidam a população platinense e da região para prestigiar – neste sábado, dia 7, com entrada gratuita – do Encontro da Música Sertaneja Raiz, que começa às 20 horas, no palco da Casa da Cultura “Antônio Gomes de Freitas” (fotos).

Antes, às 19h, no hall de entrada daquele espaço estarão presentes expondo seus produtos feitos à mão, com muito carinho e criatividade, os artesãos do grupo da Feira Municipal de Artesanato.O sábado será bastante movimentado na Cidade, às 9h, na Praça Frei Cristóvão, a da Matriz Central, o cantor Fábio Lobo com seu violão, apresenta muita música boa. E o pessoal da Feira do Artesão estará colocando os itens à venda a partir das 8h, em torno do chafariz. Vale à pena prestigiar!