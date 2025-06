Santo Antônio agenda consultas pelo celular

Facilita o acesso à saúde pública Desde esta semana moradores de Santo Antônio da Platina podem agendar consultas médicas e odontológicas diretamente pelo celular ou computador. A novidade faz parte do projeto “Moderniza SAP”, que integra o sistema “Mais Saúde Cidadão”, desenvolvido pela empresa IDS Software e Assessoria, de Pato Branco (PR), já parceira da Prefeitura.

Inicialmente, o serviço estará disponível em caráter piloto na Unidade Básica de Saúde (UBS) da Vila Sete e na Unidade de Atenção Primária em Saúde da Família (UAPSF), localizada no antigo Centro Social Urbano, no Centro da cidade. A meta é, após avaliação dos resultados, estender a funcionalidade para outras UBSs, como as das regiões Vila Ribeiro, Vila Claro, Vitória Régia, Santa Terezinha, Álvaro de Abreu, Rural Platina e Monte Real.

Durante visita à imprensa, o prefeito Gil Martins, a secretária de Saúde Adriana Almeida e o servidor Fábio Toledo Fonseca apresentaram as funcionalidades do sistema, que permitirá aos usuários:

Agendar consultas nas unidades de saúde;

Consultar prescrições de medicamentos;

Acompanhar a fila de espera para exames e especialidades.

Para começar a utilizar o aplicativo, o cidadão deverá ir até a UBS da Vila Sete ou à UAPSF com CPF e comprovante de endereço atualizado para atualização do cadastro. Na sequência, receberá uma senha provisória para o primeiro acesso ao sistema. O aplicativo está disponível gratuitamente na Apple Store, Google Play e no site oficial do Portal Mais Saúde Cidadão.

A secretária reforçou que o projeto não terá custo adicional para o município, já que a implantação do aplicativo estava prevista no contrato com a IDS. “O objetivo é facilitar a vida do paciente e dos familiares, oferecendo mais opções de agendamento e acompanhamento, mas o agendamento presencial continuará disponível”, garantiu.

O sistema, já utilizado em outros municípios do Paraná, estará integrado diretamente com as recepções das UBSs, o que permitirá que os agendamentos online entrem automaticamente na agenda dos profissionais de saúde.

Além disso, para evitar acúmulo de consultas por uma mesma pessoa, o sistema permite apenas um agendamento a cada 15 dias, antes e depois da data já marcada. Caso precise, o usuário poderá cancelar a consulta com antecedência mínima, diretamente pelo aplicativo.