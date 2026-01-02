Terreno abandonado gera risco no bairro Alphaville em S.A.P.

Moradores do bairro Alphaville, em Santo Antônio da Platina, têm manifestado preocupação com um terreno abandonado localizado na Rua Santa Terezinha, a uma quadra abaixo do Tiro de Guerra. Segundo relatos, o local está tomado por entulho e mato alto, o que tem provocado riscos à saúde e à segurança da vizinhança.
Uma moradora informou que não sabe quem é o proprietário do terreno e que, em menos de duas semanas, já encontrou dois escorpiões dentro de sua residência, situação que aumenta o temor de acidentes, especialmente envolvendo crianças e idosos.
A Secretaria de Saúde de Santo Antônio da Platina, através de Cristiane Aparecida dos Reis, Responsável pelo Setor de Combate a Endemias, ouviu a reportagem e reforçou os cuidados necessários para prevenção de acidentes com escorpiões.
O acúmulo de lixo e a falta de manutenção favorecem a proliferação de animais peçonhentos, como escorpiões, além de insetos e roedores, representando um problema de saúde pública. Os moradores pedem providências do poder público, como a identificação do proprietário e a limpeza do espaço, para evitar novos casos e garantir mais tranquilidade à comunidade.
A população também é orientada a registrar reclamações junto aos órgãos responsáveis do município, para que medidas legais sejam adotadas e o local receba a devida fiscalização.