Terreno abandonado gera risco no bairro Alphaville em S.A.P.

Moradores relatam aparecimento de escorpiões próximo ao Tiro de Guerra

Moradores do bairro Alphaville, em Santo Antônio da Platina, têm manifestado preocupação com um terreno abandonado localizado na Rua Santa Terezinha, a uma quadra abaixo do Tiro de Guerra. Segundo relatos, o local está tomado por entulho e mato alto, o que tem provocado riscos à saúde e à segurança da vizinhança.

Uma moradora informou que não sabe quem é o proprietário do terreno e que, em menos de duas semanas, já encontrou dois escorpiões dentro de sua residência, situação que aumenta o temor de acidentes, especialmente envolvendo crianças e idosos.

A Secretaria de Saúde de Santo Antônio da Platina, através de Cristiane Aparecida dos Reis, Responsável pelo Setor de Combate a Endemias, ouviu a reportagem e reforçou os cuidados necessários para prevenção de acidentes com escorpiões.

O acúmulo de lixo e a falta de manutenção favorecem a proliferação de animais peçonhentos, como escorpiões, além de insetos e roedores, representando um problema de saúde pública. Os moradores pedem providências do poder público, como a identificação do proprietário e a limpeza do espaço, para evitar novos casos e garantir mais tranquilidade à comunidade.

A população também é orientada a registrar reclamações junto aos órgãos responsáveis do município, para que medidas legais sejam adotadas e o local receba a devida fiscalização.