Unidade SENTINELA atende gripe agora

Com o avanço das síndromes respiratórias, unidade foca no diagnóstico e tratamento da Influenza A Unidade Sentinela de Santo Antônio da Platina, que antes atuava exclusivamente no combate à dengue, passa agora a atender também casos de Influenza (gripe) e outras síndromes respiratórias. A mudança foi anunciada pela diretora do Departamento Municipal de Vigilância em Saúde, Tânia Canto Bardal.

Segundo Tânia, a reestruturação ocorre porque a Unidade Sentinela de Combate à Dengue cumpriu com seu objetivo principal: identificar e tratar precocemente os pacientes infectados. “O diagnóstico era feito rapidamente, e o paciente recebia acompanhamento intensivo na fase mais crítica da doença. Não tivemos nenhum óbito por dengue, graças ao trabalho dos profissionais e ao apoio do prefeito Gil Martins, que garantiu toda a estrutura necessária”, destacou.

Agora, com o aumento dos casos de doenças respiratórias no Paraná, especialmente durante o inverno, a unidade passa a se chamar Unidade Sentinela da Síndrome Respiratória Aguda Grave e foca no atendimento a pessoas com sintomas de gripe, uma infecção viral aguda altamente transmissível.

A unidade está localizada na Rua Marechal Deodoro, entre o prédio do Corpo de Bombeiros e o Ministério Público, e funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 19 horas. A equipe é composta por médicos, enfermeiras, técnicas de enfermagem e digitadoras, garantindo atendimento completo durante todo o período de funcionamento.

No local, os pacientes poderão realizar exames de sangue e de Raio-X, fazer nebulização (inalação) e receber a primeira dose da medicação prescrita, quando necessário. Tânia Bardal também informou que serão feitas visitas domiciliares nos casos indicados, e pacientes que precisarem de internação hospitalar serão encaminhados imediatamente.

Os principais sintomas da Influenza incluem febre, tosse, dor de garganta, dores musculares, dor de cabeça e fadiga. A transmissão ocorre por gotículas expelidas durante tosse ou espirro, ou ainda pelo contato com secreções de pessoas infectadas.