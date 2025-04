Cavalos: Veterinários do Norte PIONEIRO atendem emergência

Ação do sindicato da categoria e Sociedade Rural do Norte Pioneiro

Cólicas intestinais, traumatismos, intoxicações, acidentes com animais peçonhentos e alergias são consideradas as principais causas de emergências que podem ocorrer com equinos, sendo muitas vezes fatais caso não sejam socorridos por profissionais qualificados. Por conta da importância desse tipo de atendimento o Sindicato dos Médicos Veterinários do Paraná – SINDIVET-PR realizou, recentemente, o Curso de Atualização em Atendimento Emergencial de Equinos para Médicos Veterinários para profissionais que atuam no Norte Pioneiro.

Os equinos são mamíferos da família Equidae, que inclui cavalos, zebras, jumentos, asnos, burros e pôneis.

O evento ocorreu em Santo Antônio da Platina, com aulas teóricas no Auditório do Parque Ecológico e atividades práticas no Parque de Exposições Alicio Dias dos Reis. A iniciativa contou com o apoio da Prefeitura Platinense, por meio da Secretaria da Agricultura e da Sociedade Rural do Norte Pioneiro.

A iniciativa reuniu 15 alunos de diversos municípios e teve como instrutoras Rebeca Weigel e Juliana Junqueira Moreira, ambas médicas veterinárias formadas pela Universidade Estadual Paulista (UNESP) e pós-graduadas pela Universidade de São Paulo, profissionais de elevado nível técnico. O objetivo do curso foi atualizar os médicos veterinários que atuam na região para o atendimento às emergências mais comuns envolvendo equinos. Além disso, promover a troca de experiências entre os profissionais participantes, assim beneficiando os criadores de equinos e bovinos da região.

EFAPI 2025 – O Presidente da Sociedade Rural do Norte Pioneiro, Eurípedes Gaudêncio Junior, destacou a importância do evento para os criadores de equinos na região, e por conta disso, agradeceu ao SINDIVET-PR pela realização do trabalho.

E convidou a diretoria da instituição a participar dos eventos técnicos para profissionais e produtores que estão programados para ocorrer na EFAPI 2025 Exposição-Feira, Agropecuária e Industrial de Santo Antônio da Platina, que será realizada entre 19 a 24 de agosto de 2025.