SAP assume sede do basquete do Jojups

Imprevisto em Ribeirão do Pinhal mobiliza apoio

Nestes primeiros seis meses de mandato, o prefeito de Santo Antônio da Platina, Gil Martins, tem reforçado a relevância da união entre os municípios em ações que fortalecem ainda mais o Norte Pioneiro, especialmente em parceria com os governos estadual e federal. Um exemplo concreto dessa colaboração aconteceu nesta semana, quando a Secretaria Municipal de Esportes de Ribeirão do Pinhal precisou contar com o suporte de Santo Antônio da Platina para viabilizar a realização das competições de basquetebol.

A necessidade surgiu devido a um problema técnico em uma das quadras esportivas de Ribeirão do Pinhal, que impossibilitou a finalização da obra a tempo. Por conta disso, o município não pôde sediar os jogos da modalidade, e o Ginásio de Esportes Henrique Schmidt — popularmente conhecido como “Schmitão” — em Santo Antônio da Platina foi disponibilizado para receber os atletas da região. As partidas começaram na manhã desta sexta-feira, dia 6, e continuam no sábado (7) e domingo (8), sempre no período da manhã, com entrada gratuita para os amantes do basquete. Na primeira disputa, a equipe platinense venceu Cornélio Procópio por 73 a 25.

As competições fazem parte da 37ª edição dos Jogos da Juventude do Paraná (Jojups), que abrangem as fases Regional, Macrorregional e Estadual, com disputas em basquete, vôlei, handebol e futsal. As cidades-sede incluem Fazenda do Rio Grande, Palmeira, Ibiporã, Terra Rica, Nova Londrina, Goioerê, Capanema, Chopinzinho, Cantagalo, Guaíra, Manoel Ribas e Ribeirão do Pinhal — esta última, com o apoio de Santo Antônio da Platina para sediar os jogos de basquete destinados a jovens de 13 a 17 anos, nascidos entre 2008 e 2012.

Dados

A edição de 2025 do Jopups marca um novo recorde para o evento. São 16,7 mil participantes, entre atletas, dirigentes e técnicos, um aumento de 44% em relação ao ano passado, quando foi de aproximadamente 11,6 mil pessoas. Também houve crescimento no número de municípios envolvidos: de 287 em 2024 para 307. O número de equipes inscritas saltou de 735 para 867, um crescimento de quase 18%. Os jogos são voltados para jovens de 14 a 17 anos matriculados em instituições de ensino públicas e particulares do Paraná, promovendo a prática esportiva ainda durante o período escolar e incentivando o desenvolvimento físico, social e emocional dos estudantes. O prefeito Gil já manifestou no começo deste ano a intenção de que Santo Antônio da Platina esteja já em 2026 inserida entre os municípios que sediam os jogos.

Parceria

O Diretor do Departamento Municipal de Esportes de Santo Antônio da Platina, Renan Camargo Correa e o Educador Físico Professor Marcelo José Resende Gonçalves acolheram o convite de Ribeirão do Pinhal, levaram ao conhecimento do Prefeito Gil Martins que, imediatamente, aprovou a iniciativa e colocou toda a estrutura do Ginásio “Schmitão” à disposição do evento estadual. Renan também lembrou que “do dia 19 a 22 de junho teremos as finais dos Jogos da Juventude de Basquete em nosso Município”.