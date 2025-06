NORTE PIONEIRO recebe O Secretário da Saúde Beto Preto

Santo Antônio da Platina e Jacarezinho

Exclusivo: O secretário de Saúde do Paraná, Beto Preto (foto) estará quinta e sexta-feira, dias 27 e 28, em Santo Antônio da Platina e Jacarezinho.

Ele inicia o dia em Londrina, onde concederá entrevista coletiva à Imprensa. Depois, cumpre agenda em Cornélio Procópio, cidade em que almoça.

Na sequência, às 15h30m no Gabinete do prefeito Gil Martins/vice Terezinha Maiorky, em Santo Antônio da Platina, participará de cerimônia.

Na Cidade Joia, entregará oito AUTOMÓVEIS HYUNDAI HB20, uma CAMINHONETE FIAT STRADA, um FIAT CRONOS, dois ÔNIBUS VOLARE ATACK-9 (32 LUGARES) e VOLARE FLY-10 ( 37 LUGARES) e duas AMBULÂNCIAS TIPO A e TIPO B.

Visitará rapidamente o Pronto Socorro Municipal e a Unidade de Atendimento Oncológica e Especializada no imóvel onde seria aberta a extensão do Hospital do Câncer de Londrina. Gil e Beto têm outros planos para o local, que deve mudar de nome e servir como um centro de atendimento. mais amplo.

Por volta das 17 horas, a comitiva do secretário se deslocará para Cambará.

Na sexta-feira, 28, Beto, que é ex-prefeito de Apucarana e deputado federal reeleito, entregará dez ambulâncias em Jacarezinho.

Também visitará o Ambulatório Médico de Especialidades (AME) às margens da PR-431. A obra é um investimento de aproximadamente R$ 23 milhões. A iniciativa tem como objetivo beneficiar mais de 280 mil habitantes de Jacarezinho e outras 21 cidades integrantes do Consórcio Intergestores de Saúde do Norte Pioneiro (Cisnorpi).

O AME de Jacarezinho terá capacidade para realizar até 20 mil atendimentos por mês, contemplando consultas especializadas, exames laboratoriais e por imagem, além de atendimentos multiprofissionais.

Será recepcionado pelo chefe do executivo Marcelo Palhares e o vice-prefeito Antônio Neto.

Várias lideranças da região estarão presentes nas duas cidades.