Sem aval da Prefeita, vereadores TENTAM aumentar salário dela

Izilda Rodrigues rechaça receber R$ 26 mil

Nos últimos dias, um projeto encaminhado à Câmara Municipal gerou polêmica ao propor o aumento salarial da prefeita Izilda Rodrigues Carro (foto) e do vice Chrystian Coser (MDB), em Quatiguá. O que poucos sabiam — e agora vem à tona — é que a proposta foi apresentada sem o conhecimento, ou autorização de ninguém. A votação do PL é nesta noite de segunda-feira, dia 26.

A situação se torna ainda mais grave ao se considerar o contexto: a prefeita estava em agenda oficial em Brasília, tratando de interesses do município, quando o projeto foi protocolado. A iniciativa, sem qualquer comunicação prévia com o Executivo, levanta ainda mais suspeitas sobre a real intenção por trás do ato.

A atitude surpreendeu não apenas a população, mas também toda a gestão municipal, que reforça seu compromisso com a transparência e o uso responsável dos recursos públicos. Desde o início de seu mandato, Izilda vem se destacando por um trabalho sério, ações concretas e constante diálogo com a comunidade.

Diante da tentativa de associar seu nome a uma medida impopular, inoportuna e injustificada, a pergunta que fica é: quem teria interesse em desgastar a imagem de uma gestora que, em poucos meses, já demonstrou eficiência e comprometimento com o bem comum? Já se sabe, mas a reportagem achou irrelevante revelar.

O jornal tenta contato com o vereador Israel Marques, autor do projeto, para entender a real motivação por trás da proposta — apresentada sem qualquer diálogo com o Executivo e em momento estratégico, o que abre margem para interpretações dúbias.

Também está sendo buscado o posicionamento do presidente do Legislativo, a fim de esclarecer à população os trâmites e interesses por trás da iniciativa.

A administração municipal reitera: qualquer proposta que envolva remuneração de cargos do Executivo deve seguir critérios técnicos, legais e éticos — o que claramente não ocorreu neste episódio.

O caso acende um alerta sobre possíveis manobras políticas que, em vez de contribuir com o desenvolvimento da cidade, tentam minar a confiança da população em uma liderança que vem se mostrando firme, honesta e voltada para resultados.