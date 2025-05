Semana de Cultura e Arte em Jacarezinho

Organizada pelo Núcleo de Arte e Cultura do IFPR

A V Semana de Arte e Cultura do Instituto Federal do Paraná (IFPR), do Campus de Jacarezinho, teve início nesta quarta-feira, 6 de novembro, no Teatro CAT (Conjunto de Amadores de Teatro), e seguirá com apresentações gratuitas de teatro até esta sexta-feira, dia 08.

Com o tema “Estéticas e Processos de Composição em Teatro”, o evento, que é totalmente gratuito e aberto ao público, conta com apresentações teatrais e mesas-redondas com profissionais da arte e da cultura das cidades de Jacarezinho, Ribeirão Claro, Ourinhos/SP e Santa Cruz do Rio Pardo/SP.

Nesta edição, a Semana de Arte e Cultura do IFPR tem como objetivo fortalecer e valorizar a cultura teatral local e regional. Por meio das apresentações o evento destaca a produção artístico-cultural da região, promovendo um movimento de reflexão sobre as diversas linguagens e processos criativos que permeiam o teatro contemporâneo, dando luz às criações que nascem ao nosso redor.

Realizada pelo Núcleo de Arte e Cultura (NAC) do IFPR, de Jacarezinho, a Semana de Arte e Cultura promove a integração entre a classe artística e a comunidade, estimulando debates, trocas de saberes e processos de formação.

Além disso, o evento oferece uma oportunidade para estudantes e profissionais das artes cênicas aprimorarem, compartilharem e organizarem seus conhecimentos, tornando-se uma experiência enriquecedora para todos os envolvidos.

08 DE NOVEMBRO (sexta-feira)

20h15 – Espetáculo teatral “Ensaios Selvagens: sobre voos e aterrissagens”

Teatro das 8 (Santa Cruz do Rio Pardo/SP)

Classificação indicativa: 12 anos

Local: Teatro CAT – Palco Italiano