Atleta não veio para enterro em Abatiá

Luzia Aparecida de Souza Clemente faleceu nesta quarta-feira, dia 20. Ela era esposa do finado Geromão.

O corpo foi velado no Salão Fúnebre de Abatiá.

O sepultamento realizado pela Funerária Santa Rita, nesta sexta-feira, 20, às 9h30m no Cemitério Municipal de Abatiá (Funerária Santa Rita).

Era avó do jogador Léo Pereira, zagueiro atualmente no Flamengo e que jogou no Athetico Paranaense.