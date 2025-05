SEST SENAT de S. Antônio premiado

Reconhecido como ótimo lugar para trabalhar

O SEST SENAT (Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte) foi novamente reconhecido pela Great Place to Work (GPTW) como uma das melhores organizações para se trabalhar, uma conquista que reflete seu compromisso contínuo em proporcionar um ambiente de trabalho positivo e valorizador para seus mais de 7 mil colaboradores em todo o Brasil.

Neste ano, o SEST SENAT recebeu tanto a certificação nacional quanto o reconhecimento regional em diversos estados, incluindo Alagoas, Bahia, Ceará, Minas Gerais, Paraná e Rio Grande do Sul. Esses prêmios são resultado de um trabalho constante para garantir um clima organizacional saudável e motivador, engajando ativamente os colaboradores na construção de um ambiente inclusivo e respeitoso.

A Pesquisa de Clima GPTW 2024 contou com a adesão de 86% dos colaboradores, um índice que demonstra o alto nível de engajamento e satisfação dentro da organização. Esse resultado reflete o esforço da instituição em fomentar uma cultura de respeito, desenvolvimento e bem-estar.

Durante o Encontro Nacional de Lideranças do SEST SENAT, realizado em Brasília, de 06 a 09 de novembro, no Centro Internacional de Convenções do Brasil, a Unidade de Santo Antônio da Platina foi destacada como a melhor unidade do país entre mais de 160 espalhadas pelo território nacional. Esse reconhecimento foi um dos pontos altos do evento, com a Diretora Executiva Nacional, Dra. Nicole Goulart, entregando o prêmio às lideranças da unidade.

Estiveram presentes na cerimônia o Supervisor do CRPR Roberto Freitas, a Gerente da Unidade Operacional de Santo Antônio da Platina, Karime Ramos, o Coordenador de Administração e Finanças, Tony Bartelli, o Técnico de Promoção Social, Gustavo Muniz, e o Técnico de Formação Profissional, Leandro Spitzer (fotos).

Esse prêmio reflete o compromisso do órgão em manter um ambiente de trabalho de excelência, priorizando o bem-estar dos colaboradores e sua constante valorização.

Todas as Unidades Operacionais do SEST SENAT oferecem gratuitamente aos trabalhadores do transporte os serviços prestados pela instituição: cursos presenciais e a distância e atendimentos em fisioterapia, nutrição, psicologia e odontologia, além das atividades de esporte, lazer e cultura.

Em Santo Antônio da Platina fica na Rua José Vieira Gusmão , às margens da BR-153 (foto).