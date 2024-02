SIATE de Ibaiti atende 7 cidades da REGIÃO  

Ibaiti, Japira, Jaboti, Pinhalão, Tomazina, Jundiaí do Sul e Conselheiro Mairinck



O Município de Ibaiti marca um novo capítulo em sua história de serviços de emergência médica com a chegada do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (SIATE).

O serviço, pioneiro e referência nacional, estabelece-se em Ibaiti e região graças a uma parceria entre a Prefeitura de Ibaiti, o Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento do Território do Vale do Rio Cinzas – CIVARC, a Secretaria de Estado de Segurança Pública (SESP) por meio do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná e a Secretaria de Saúde do Estado do Paraná (SESA).

O SIATE é um sistema de atendimento de emergência médica que integra diversos órgãos e profissionais, garantindo um tratamento rápido, eficiente e padronizado a todos os cidadãos. Com a assinatura de um novo termo de cooperação em âmbito estadual, Ibaiti e os municípios da região (Japira, Jaboti, Pinhalão, Tomazina, Jundiaí do Sul e Conselheiro Mairinck), se juntam a outros municípios paranaenses na oferta facilitada deste serviço essencial.

O Quartel do Corpo de Bombeiros Militar Integrado de Ibaiti é responsável pelo gerenciamento do SIATE integrando-se com a Regulação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) de Ibaiti e com a Central Regional do SAMU Norte Pioneiro em Cornélio Procópio, e com as liberações necessárias por parte do médico regulador e autoridades bombeiros militares, as equipes de emergência podem visualizar em tempo real a disponibilidade de ambulâncias do SIATE e do SAMU, garantindo um atendimento unificado e eficaz para toda a região.

Com a inauguração do Heliponto Municipal de Ibaiti, no último dia 1º de fevereiro, nas proximidades do Quartel do Corpo de Bombeiros Militar Integrado, também inaugurado no mesmo dia, a integração SIATE e SAMU em Ibaiti se torna importante no auxílio a ocorrências mais graves que demandam a celeridade de encaminhamento a hospitais de referência regionais.

Atualmente, o serviço de emergência do SIATE de Ibaiti conta com uma nova ambulância, recebida durante a inauguração do Quartel de Bombeiro Militar Integrado. Este reforço na frota de Urgência e Emergência proporciona uma cobertura mais ampla e eficiente para atender às demandas da população ibaitiense.

Ao acionar o SIATE em Ibaiti, em caso de acidente com vítima, os cidadãos devem ligar para o número 193. Uma equipe especializada estará disponível 24 horas por dia para atender às chamadas de emergência.

“Os bombeiros desempenham um papel vital e fundamental na proteção da comunidade contra incêndios, emergências, atendimentos pré hospitalares de acidentes e acidentados e os socorristas do SAMU a muitos anos realizam com bravura o importante papel no salvamento de vidas em Ibaiti e região. Com a integração do SAMU e SIATE estaremos aumentando significativamente a capacidade de resposta e atendimento de urgência e emergência e assim teremos maior segurança a todos os cidadãos de Ibaiti e do Norte Pioneiro”, disse o prefeito Dr. Antonely Carvalho.

A inauguração do primeiro Quartel de Bombeiro Militar Integrado do Paraná, o Heliponto Municipal e a instalação do SIATE em Ibaiti representam um marco histórico na prestação de serviços de emergência médica na região, reforçando o compromisso em garantir o bem-estar e a segurança da comunidade.

“Quero agradecer ao presidente do CIVARC, o prefeito de Pinhalão Dionísio e todos os prefeitos que compõe o Consórcio pelo apoio, ao deputado estadual e representante de Ibaiti Alexandre Curi por toda a ajuda junto ao Governo do Estado, ao comandante geral do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná coronel Vasco, ao Secretário de Saúde Beto Preto e ao governador municipalista Ratinho Junior por atender as demandas de Ibaiti e Norte Pioneiro”, concluiu o prefeito.