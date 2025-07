Sicredi inicia ‘A União Faz a Vida’ agora em Sapopema também

E valoriza protagonismo dos estudantes nas escolas e comunidades

Sapopema deu um importante passo para fortalecer a educação municipal com o lançamento oficial do Programa A União Faz a Vida (PUFV), resultado da parceria entre a Sicredi Norte Sul e a Prefeitura Municipal. O evento, realizado no Salão Paroquial da cidade, contou com a presença de autoridades locais, educadores e representantes da cooperativa, marcando o início de uma jornada transformadora para a comunidade escolar do município.

Nesta primeira fase, o programa será implantado na Educação Infantil da Escola Helena Maciel de Melo, beneficiando diretamente 224 alunos e 25 professores. A iniciativa será gradualmente expandida, com expectativa de alcançar nos próximos anos todas as sete escolas municipais de Sapopema, conforme planejamento definido pela Secretaria Municipal de Educação.

A chegada do programa ao município reforça o compromisso da Sicredi Norte Sul com o desenvolvimento local e com a formação de cidadãos mais conscientes, solidários e preparados para os desafios do futuro. Por meio da união entre escola, família e comunidade, o PUFV promove uma educação mais participativa, com base em valores que fazem a diferença dentro e fora da sala de aula.

“O Programa a União Faz a Vida traz uma força a mais para a educação. E esse é um dos papéis do Sicredi nas comunidades, ser um incentivador, não apenas através dos nossos serviços e produtos financeiros, mas também do ensino.” E completa: “Nós acreditamos que através da educação podemos contribuir ainda mais para o desenvolvimento das comunidades onde atuamos.” Explicou o Vice-Presidente da Sicredi Norte Sul: Silvio Luiz Alves Garcia.

Criado pelo Sicredi, o Programa A União Faz a Vida é a principal iniciativa de responsabilidade social da instituição, com o propósito de construir valores de cooperação e cidadania por meio de práticas pedagógicas inovadoras. O PUFV incentiva o protagonismo dos alunos, o trabalho em equipe, a valorização do território e o envolvimento da comunidade no processo educativo, contribuindo de forma significativa para a formação integral de crianças e adolescentes.