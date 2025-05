SICREDI NORTE SUL CELEBRA expansão EM 2025 (assistam)

Ao completar 40 anos cooperativa de crédito busca ampliar em 30% número de associados

Exclusivo: A Sicredi Norte Sul comemora seu contínuo crescimento e expansão. Com 500 colaboradores e 70 mil associados, a cooperativa de crédito já atua em 29 municípios e possui 30 agências no norte do Paraná e Sul de São Paulo. Durante entrevista ao Npdiario, Paulo José Buso Júnior, Presidente do Conselho de Administração da Sicredi Norte Sul, projetou um crescimento para 100 mil, ou seja 30%.

Essa meta é para até o final deste ano de 2025.

No encontro estavam também o Diretor de Negócios, Alex Henrique Possi, o Diretor de Operações, Rui Loiola de Souza, e a jornalista Ludymilla Cabral, Gerente de Comunicação e Marketing.

Neste momento, a Norte Sul está em expansão para o Rio de Janeiro, onde abrirá sua primeira agência em Icaraí, Niterói (31ª da cooperativa) ainda no primeiro semestre de 2025. Essa nova unidade reforçará a presença da cooperativa no Estado e oferecerá produtos e serviços financeiros visando sempre o desenvolvimento das regiões onde atua.

Além disso, a Sicredi Norte Sul também está investindo no crescimento de suas agências já existentes. A agência de Santo Antônio da Platina está mudando de endereço para um espaço mais amplo, oferecendo mais conforto e comodidade para os associados. E a agência de Ibaiti também passará a atender em breve em um novo local, com o objetivo de melhorar a experiência dos associados.

Vale a pena ressaltar que em 2024 mais de 20 agências da cooperativa também passaram por reformas com o mesmo objetivo.

“Estamos muito felizes em celebrar o nosso crescimento e expansão”, afirma Paulo José Buso Junior, Presidente da Sicredi Norte Sul. “Isso é resultado do trabalho duro e dedicação de nossos colaboradores, além da confiança que nossos associados depositam em nós. Vamos continuar trabalhando para oferecer os melhores serviços financeiros e contribuir para o desenvolvimento das comunidades onde atuamos.”

Em 2025, a Sicredi Norte Sul comemora 40 anos no mercado financeiro.

Oferece mais de 300 soluções financeiras e contribuindo para o desenvolvimento das comunidades onde atua.

A entrevista foi na Sala de Reuniões da Sede Regional.