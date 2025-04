Sicredi Norte Sul entrega PRÊMIO

Contemplado associado de Figueira

O associado da Sicredi Norte Sul, Mário Carlos Contiero de Figueira, foi contemplado no sorteio do Seguro que contratou na cooperativa, no caso dele, o Seguro contratado foi o Vida Empresa, através de seu estabelecimento, a Cerâmica Figueira. Contiero ganhou R$ 50.000,00.

O Seguro de Vida faz parte do portfólio de produtos financeiros oferecidos pelo Sicredi a todos os associados da instituição. Essa não é a primeira vez que um associado da Sicredi Norte Sul é beneficiado nesse sorteio. Em sorteios anteriores a cooperativa teve outros ganhadores também.

A premiação é distribuída periodicamente, com valores semanais e mensais, definidos de acordo com o modelo de seguro adquirido. E os sorteios são realizados pela Loteria Federal. O valor dos prêmios pode chegar a R$ 100.000,00 dependendo da contratação. O fato de um associado ser sorteado uma vez não o excluí de outros sorteios, permitindo que ele participe durante toda contratação de seu seguro.

O Diretor de negócios da Norte Sul, Alex Henrique Possi, fala da importância do Seguro de Vida: “A contratação um seguro tem como prioridade a proteção e amparo de nossas famílias. Mas é importante destacar que existem diversas outras coberturas que um seguro contempla e no Sicredi ainda existe a possibilidade de concorrer a prêmios”, explica o Diretor.

O Sicredi oferece diferentes tipos de seguros com coberturas e serviços de acordo com as necessidades e estilo de vida de cada um. Como por exemplo: Cobertura de Despesa Médica, hospitalar e Odontológica. Indenização em caso de incapacidade temporária e doenças graves. Assistências como seguro viagem, assistência domiciliar (como chaveiro, eletricista) e descontos em farmácias.

Cada seguro tem sua particularidade, então é importante analisar qual se adequa a cada associado.

