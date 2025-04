Sicredi Norte Sul tem mais um ganhador da Poupança Premiada

Sorteado levou prêmio semanal de R$ 5 mil

A Sicredi Norte Sul acaba de entregar mais um prêmio da Poupança Premiada na região. Dessa vez, o associado sorteado foi de Bernardino de Campos/SP e ganhou R$5 mil no sorteio semanal da promoção. Heber Soares de Oliveira foi surpreendido na agência, onde recebeu a notícia do Presidente da cooperativa, Paulo José Buso Junior, juntamente com toda equipe de atendimento.

Também estiveram presentes na comemoração diversos gerentes das agências da região de São Paulo. Um momento de muita alegria.

Heber foi sorteado através de sua empresa, Soares Agrícola, e estava acompanhado dos filhos. Ele disse que foi pego de surpresa realmente e contou porque escolheu o Sicredi para gerir sua vida financeira: “No Sicredi o atendimento sempre foi humanizado e ágil.” E completou falando da importância de fazer uma reserva financeira: “Nunca sabemos o dia de amanhã, então temos que guardar um pouco sempre”.

O Presidente Paulo José Buso Junior falou do papel do Sicredi nas comunidades ao realizar mais uma entrega: “É sempre muito bom estar próximo e poder levar notícias boas pros nossos associados.” Ele ainda trouxe o papel da cooperativa com relação à Educação financeira: “A promoção é um estímulo para que as pessoas guardem dinheiro e tenham uma vida financeira mais saudável. Sabemos que muitas vezes a poupança é a porta de entrada para as pessoas começarem a poupar e investir e estamos aqui para dar todo suporte que nossos associados e comunidade precisarem com relação a isso.”

Neste mês de outubro, que é o mês da poupança, haverá um sorteio especial de R$500 mil e em dezembro o grande sorteio de R$1 milhão. Vale ressaltar que os sorteios semanais de R$5 mil continuam até o encerramento da promoção também.

Para participar dos sorteios, é necessário ter ou abrir uma poupança no Sicredi. A cada R$ 100 reais aplicados na poupança, o associado ganha um número da sorte automaticamente para concorrer. Se optar pela modalidade poupança programada, as chances de ganhar são em dobro.

Os números da sorte valem para todos os sorteios ao longo de 2024. Quanto mais poupar, mais chances de ganhar. Não é necessário preencher ou cadastrar cupons, ao fazer a aplicação a participação é automática.

Os números da sorte podem ser visualizados no site da campanha www.poupançapremiadasicredi.com.br