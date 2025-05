Simulado de acidentes em Jacarezinho (assista)

Iniciativa integra campanha Maio Amarelo

Quem passou pela região central de Jacarezinho, na manhã desta segunda-feira (26), se deparou com uma cena impactante, um veículo completamente danificado, vítimas aparentes e grande movimentação de equipes de resgate. Mas, apesar do cenário assustador, tratava-se de um simulado de Incidente com Múltiplas Vítimas (IMUV), promovido pelo Corpo de Bombeiros do Paraná em parceria com diversas instituições de segurança e saúde.

A ação, e, alusão ao Maio Amarelo, foi realizada no estacionamento da Catedral Imaculada Conceição, na Avenida Getúlio Vargas, e teve como objetivo além de conscientizar a população sobre a prevenção de acidentes, e treinar as equipes para situações reais de emergência, com foco no resgate e atendimento a vítimas de acidentes com grande número de feridos.

O simulado envolveu a encenação de um acidente de trânsito com múltiplas vítimas, incluindo resgate em veículos, triagem, atendimento pré-hospitalar e encaminhamento aos serviços competentes.

A ação também buscou conscientizar a população sobre a complexidade do trabalho dos profissionais de resgate e a importância da colaboração da comunidade em cenários de emergência.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o exercício permite às equipes testar e aperfeiçoar protocolos de atendimento, melhorar o tempo de resposta e garantir uma atuação integrada entre os diversos serviços.

O prefeito Marcelo Palhares esteve no local acompanhando o Simulado e destacou que essa é uma forma de impactar o município sobre a importância do trânsito seguro. Estamos reforçando toda sinalização horizontal na área central da cidade e promovendo diversas ações em alusão ao Maio Amarelo”, disse Palhares.

Participaram do simulado o Corpo de Bombeiros, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), a Polícia Científica, a Polícia Militar, a Polícia Civil, o Demutran(Departamento Municipal de Trânsito) e demais órgãos envolvidos em situações de resposta a emergências.