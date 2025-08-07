Sinalização horizontal é concluída em quatro bairros de S. Antônio

Trabalho realizado por empresa especializada

Os serviços de sinalização horizontal foram concluídos na quarta-feira (6) nos bairros Bellagio, Eunice Eleutério e Aparecidinho 1 e 2, em Santo Antônio da Platina. A execução ficou a cargo da empresa Tinpavi Indústria e Comércio de Tintas Ltda., de Tupã (SP), vencedora da licitação e responsável pelas ações de sinalização horizontal no município.

A informação foi confirmada pelo secretário municipal de Defesa Social, José Lopes da Silva Galdino, que também adiantou que os trabalhos de sinalização — tanto horizontal quanto vertical — seguem em andamento em outros bairros e na área central da cidade. Segundo ele, a equipe da pasta vem atuando com um ritmo satisfatório, mesmo diante da grande demanda.

Na última semana, os serviços contemplaram trechos como a Rua Antônio de Castro Vilas Boas, as esquinas das ruas José Bonifácio com Treze de Maio, e a Rua 7 de Setembro. Galdino destacou que um cronograma foi cuidadosamente elaborado para garantir a eficiência e abrangência dos trabalhos, beneficiando toda a população.

O secretário informou ainda que, nas próximas semanas, o projeto de sinalização passará por uma conferência técnica em conjunto com a Prefeitura e o Detran, em Curitiba. Ele aproveitou para ressaltar o apoio integral do prefeito Gil Martins, que tem garantido as condições necessárias para o bom andamento das ações.