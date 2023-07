Siqueira Campos foi contemplada por lei

R$ 215 mil em recursos para fortalecer a cultura local

Por meio da Lei Paulo Gustavo, criada com o objetivo de incentivar o setor cultural em meio à pandemia de Covid-19, o município de Siqueira Campos foi contemplado com mais de R$ 215 mil reais em recursos federais.

A Lei Paulo Gustavo prevê um repasse total de cerca de R$ 3,86 bilhões em recursos para estados e municípios, visando o fomento de atividades e produtos culturais por meio de seleções públicas simplificadas, editais, chamamentos públicos e prêmios. Essa iniciativa busca estimular a produção, a difusão e a fruição cultural, valorizando artistas, produtores e espaços culturais em todo o país.

Em Siqueira Campos, o valor recebido será destinado a diversas áreas da cultura, com ênfase no apoio audiovisual, investimento na equipação da Casa da Cultura para torná-la apta a receber filmes, qualificação e formação, festivais e apoio a demais segmentos culturais. Com esse investimento, a Prefeitura de Siqueira Campos e o Departamento Municipal de Cultura terão a oportunidade de ampliar suas ações culturais, fortalecendo a comunidade artística e contribuindo para a preservação e desenvolvimento da cultura local.

“A chegada desses recursos é uma excelente notícia para a nossa cidade. Com essa verba, poderemos impulsionar e diversificar ainda mais as atividades culturais em Siqueira Campos”, afirmou o prefeito de Siqueira Campos, Luiz Henrique Germano.