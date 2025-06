Siqueira CAMPOS : avança produção da imagem de NOSSA Senhora do Sorriso

Padre João Admir visitou obra em São Paulo

O Padre João Admir, fundador da Comunidade Sorriso de Deus, localizada em Siqueira Campos, realizou uma visita à oficina de Arte Sacra em São Paulo, onde está sendo confeccionada a grandiosa imagem de Nossa Senhora do Sorriso.

A escultura, que impressiona pelo tamanho e detalhes, terá aproximadamente 10 metros de altura e será instalada em breve na cidade de Siqueira Campos, prometendo se tornar um novo símbolo de fé e devoção para a região.

Durante a visita, o religioso expressou sua alegria e emoção ao ver o progresso do trabalho, que tem sido realizado com grande zelo e dedicação, que atrairá muitas bençãos para a região. A imagem de Nossa Senhora do Sorriso será um marco importante para a comunidade e para os fiéis da região.

No vídeo, aparecem Toninho Ogando, escultor e proprietário da Galeria Arte Sacra(SP) e o padre.

Comunidade Sorriso de Deus está localizada na PR-092 perto da Pro Tork Capacetes, segundo informa Pedro Marcelo, co-fundador e administrador do local.