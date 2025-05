Sirlei Benetti na FICAFÉ (vídeo)

Entre os principais tópicos abordados estão: autorresponsabilidade, tomada de decisões, o papel da mulher na sociedade e na família, autocontrole, inteligência emocional e comunicação. O evento, que terá a duração de uma hora, visa fortalecer o protagonismo feminino no setor agrícola, destacando a crescente participação das mulheres na gestão de propriedades e empresas rurais, um cenário em transformação.

Sua trajetória profissional inclui passagens significativas por diversas emissoras. Iniciou como locutora e repórter na Rádio Verdes Campos FM de 2001 a 2005, onde apresentava programas e elaborava matérias. Em seguida, trabalhou na Rádio e Televisão Tarobá – Band em Foz do Iguaçu como repórter entre 2005 e 2007, e na TV Centro América – Globo em Rondonópolis por um breve período. Retornou à Rádio e Televisão Tarobá, onde atuou de 2007 até maio de 2023 como repórter, editora e apresentadora, além de ser editora-chefe de jornalismo. Atualmente, é apresentadora e produtora do programa Tarobá Rural. Desde fevereiro de 2021, é CEO do portal de notícias souagro.net e também se destaca como palestrante na área de desenvolvimento pessoal e comunicação, além de mentora e escritora.

Possui vasta experiência como mestre de cerimônias, mediadora de painéis e debates, e é ativa na criação de conteúdo para redes sociais. Conhecida por sua vasta experiência no agronegócio e por seu trabalho em comunicação, promete uma palestra impactante, utilizando suas técnicas para inspirar e empoderar essas mulheres a assumirem com confiança suas funções no campo.

