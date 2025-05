Subseção Judiciária DE JACAREZINHO comemora 20 ANOS

Transformações na prestação jurisdicional local

A Subseção Judiciária de Jacarezinho comemorou, nesta segunda-feira (11) seus 20 anos de instalação na cidade com uma solenidade no Sesc/Senac.

O evento contou com a presença de autoridades dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, representando as esferas federal, estadual e municipal. O encontro relembrou a criação e instalação da 1ª Vara Federal de Jacarezinho, além de, reafirmar a importância do trabalho contínuo e comprometido, ao longo das últimas duas décadas.

Desde sua fundação, a Subseção passou por diversas transformações, com um foco crescente na modernização e digitalização dos processos, garantindo uma prestação jurisdicional mais ágil e acessível à população, com abrangência em 27 municípios. O juiz federal Rogério Cangussu Dantas Cachichi, titular da unidade desde 2013, destacou a importância da digitalização como um divisor de águas para o sistema judiciário local, eliminando os processos físicos. E ressaltou que essa modernização foi possível por meio da tecnologia, que permitiu maior eficiência e transparência no atendimento ao público.

O prefeito Marcelo Palhares foi representado pelo chefe de gabinete, Vanderlei Souza, que enalteceu a importância da Subseção, promovendo uma justiça mais acessível e eficiente para todos. O encerramento da solenidade, contou homenagem e reconhecimento aos servidores e magistrados que marcaram a história da Subseção, reafirmando o compromisso da Justiça Federal com uma atuação mais moderna e comprometida com os direitos dos cidadãos.