Súmula de Requerimento de Licença Ambiental Simplificada

VALDIR STRADIOTTO E OUTROS, torna público que irá requerer ao Instituto Água e Terra, a Licença Ambiental Simplificada, para fins de Projeto de Parcelamento de Solo Urbano, será implantado nas glebas:

ÁREA B, COM 6.636,47M2, MATRÍCULA Nº14.064 (21 LOTES), ÁREA C, COM 853,93M2, MATRÍCULA Nº14.065 (05 LOTES, a ser implantada na RUA 21 DE OUTUBRO / AV. LAURINDO FRANCISCO, nº 11, Lote B, C, BAIRRO SANTA ERCILIA, CAMBARÁ – PR, CEP.86.390-000.