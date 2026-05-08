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TCE reúne gestores e servidores do NORTE Pioneiro(Jacarezinho)

Capacitação foca tecnologia e Inovação

Exclusivo: O Tribunal de Contas do Paraná promoveu, entre estas quinta e sexta-feira (7 e 8 de maio), em Jacarezinho , o penúltimo evento do ciclo TCE-PR Conecta – Dados e Soluções para a Gestão Pública.

Houve a participação de representantes de 23 municípios que integram a Associação dos Municípios do Norte Pioneiro (Amunorpi).

Iniciado em fevereiro deste ano, o programa de capacitação presencial visa transformar a administração pública paranaense por meio da tecnologia e da inovação, aproximando o órgão de controle dos gestores municipais e da sociedade civil, numa ação feita em parceria com o programa Interlegis, do Senado Federal, e a Defesa Civil do governo estadual.

Presidente  Ivens Linhares

Ferramentas Na abertura do encontro, que ocorreu na manhã desta quinta (dia 7), no auditório da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP), o presidente do TCE-PR, conselheiro Ivens Linhares, falou para cerca de 180 participantes, entre prefeitos, secretários municipais, servidores públicos e cidadãos interessados no tema do controle externo. Na ocasião, ele declarou que a iniciativa está levando informações e oferecendo ferramentas para melhorar a administração pública em diversos setores.

Além de Linhares, estiveram na mesa de abertura dos trabalhos o procurador-geral do Ministério Público de Contas (MPC-PR), Gabriel Guy Léger; o coordenador-executivo da Defesa Civil Estadual, coronel Ivan Ricardo Fernandes; o coordenador-geral de Fiscalização do TCE-PR, Rafael Ayres; e o secretário municipal de Administração de Jacarezinho, Jailton de Paula.

ConectaO ciclo TCE-PR Conecta, primeira iniciativa de capacitação presencial externa promovida pela Escola de Gestão Pública (EGP) do Tribunal neste ano, é realizado em conjunto com o Instituto Legislativo Brasileiro do Senado Federal e a Defesa Civil do Paraná.

No evento, estão sendo apresentados sistemas, programas e iniciativas do TCE-PR que facilitam o controle e a transparência. Entre eles, estão o Portal Informação para Todos (PIT); os novos site e aplicativo para smartphone do órgão de controle; painéis de dados sobre a gestão pública no Paraná; a reformulação do módulo Licitações do Sistema de Informações Municipais – Acompanhamento Mensal (SIM-AM), o Sistema Integra, no qual são registrados todos os procedimentos de fiscalização do Tribunal; e o Avia – Atendimento Virtual por Inteligência Artificial.

Dois programas voltados à avaliação de políticas públicas nas prestações de contas também serão detalhados no TCE-PR Conecta: o Programa de Avaliação das Contas Municipais de Governo (Progov), voltados às prefeituras; e o Programa de Avaliação das Contas do Poder Legislativo Municipal (Prolegis), direcionado às câmaras municipais. No evento, a Defesa Civil do Paraná apresentará modelos de planos de contingência para prevenção e enfrentamento de desastres climáticos – tema incluído na análise do Progov em 2025.

O Senado Federal apresentará seu Sistema de Apoio ao Processo Legislativo (SAPL), ferramenta que pode contribuir para a informatização das atividades também em assembleias estaduais e câmaras municipais. Outra inovação é Sistema de Compras Expressas (SICX), que inseriu na Lei de Licitações o comércio eletrônico entre as modalidades de credenciamento para aquisição de bens e serviços padronizados.

Vedações e prazos legais que os gestores deverão cumprir neste ano de eleições também são tema do TCE-PR Conecta, assim como modificações recentes na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e medidas urgentes que deverão ser adotadas em decorrência do início da implementação da Reforma Tributária.

Último eventoA última edição do TCE-PR Conecta será realizada em Maringá, nos próximos dias 14 e 15 deste mês. As inscrições para o evento podem ser feitas no site da EGP, sempre de forma gratuita.

 

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