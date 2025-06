TIRO DE Guerra de Jacarezinho celebra formatura de 2024

Após 40 semanas de treinamento com homenagens e premiações

O Tiro de Guerra 05-007, realizou nesta sexta-feira (dia 22) a solenidade de formatura da turma 2024. O evento marcou o encerramento do ano de instrução, coroando o esforço de 46 atiradores que concluíram as 40 semanas de treinamento.

Durante a cerimônia, entregues medalhas e certificados, além da premiação para os destaques do ano em diversas categorias. Entre os principais homenageados estão:

• Monitor Guilherme de Oliveira Fernandes, eleito Atirador Mais Distinto por demonstrar atributos como liderança, lealdade e conduta militar exemplar.

• Monitor Arthur Furman, premiado como Combatente de Melhor Aptidão Física pelo excelente desempenho nos treinamentos e testes físicos.

• Monitor José Danilo dos Santos Alcantara, reconhecido como Melhor Atirador Combatente pelo desempenho técnico e habilidade no Tiro de Instrução Básico com o Mosquefal 7,62 mm.

O comandante do Tiro de Guerra, Sargento Eberson destacou o papel da instituição na formação de cidadãos comprometidos com os valores e princípios do Exército Brasileiro.

Desde sua fundação em 1946, o TG de Jacarezinho já formou 3.690 atiradores, reforçando sua contribuição para a sociedade e para a Pátria.