Tomazina conquista SUL-Americano 2024

Na canoagem em solo argentino

A equipe de canoagem de Tomazina, representada pela ATOCA (Associação Tomazinense de Canoagem), alcançou um desempenho excepcional no Campeonato Sul-Americano de Canoagem Slalom e Caiaque Cross, realizado recentemente em Aluminé, na região da Patagônia, Argentina

Os canoístas tomazinenses retornaram com um total de seis medalhas: três de ouro, duas de prata e uma de bronze, destacando-se como o clube com o maior número de medalhas do evento.

O treinador, conhecido como Pantera, comentou sobre o desafio enfrentado pelos atletas devido ao clima gelado da região. “O maior desafio foi o frio intenso. Não estamos acostumados com temperaturas tão baixas, e a água era extremamente gelada, chegando a congelar as mãos. Foram dias difíceis, mas o esforço valeu a pena. Temos uma safra forte de atletas juniores e contamos com o apoio da prefeitura e da população, além do projeto Geração Olímpica, que distribui bolsas-atleta no Paraná, fazendo a diferença no esporte”, declarou.

Entre os destaques da equipe está a atleta Anna Clara Leal de Morais, que se sagrou campeã sul-americana na modalidade K1 Cross feminino. Ela ressaltou a dificuldade de adaptação ao frio, mas celebrou a conquista e já mira o próximo desafio no Campeonato Brasileiro, que acontecerá em duas semanas.

O jovem atleta Davi Santhiago Ribeiro dos Santos, de apenas 15 anos, comemorou o título inédito e a experiência de representar o Brasil internacionalmente. “Nunca imaginei fazer uma viagem internacional e ainda conquistar o título de campeão sul-americano”, afirmou.

Outro destaque foi Emanoel Cruz Barcelos de Souza, que também conquistou o ouro na categoria K1 Júnior masculino. Ele descreveu a viagem como uma experiência marcante. “Foi a primeira vez que viajei para fora do país, primeira viagem de avião, e em um lugar com cultura e clima completamente diferentes. Conquistar uma medalha de ouro e levar esse resultado para Tomazina foi uma honra”, relatou Emanoel.

Agora, os atletas da ATOCA se preparam para o Campeonato Brasileiro das modalidades, que será realizado em Tomazina entre os dias 20 e 24 de novembro, com grandes expectativas de mais vitórias em solo nacional.

“Apoiamos todos os atletas e equipe técnica e parabenizamos pelo desempenho espetacular”, declarou 0 prefeito Flávio Zanrosso.