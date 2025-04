Tomazina oferece opções de LAZER

Paisagens belas e ecoturismo

Tomazina tem cerca de dez mil habitantes, com a maior parte residindo na zona rural, é um forte produtor agrícola, com destaque para a produção de café e cafés especiais, hoje conhecido, consumido e apreciado por brasileiros e europeus.

Além da prosperidade econômica, o município tem grandes riquezas naturais, como as imponentes quedas d’água, como a do fantástico e imponente Salto Cavalcanti, com seus 15 metros de altura e as corredeiras do Rio das Cinzas, local apropriado para a prática de canoagem. O Sagrado também traz fama à cidade, por conta das relíquias de Santo Inocêncio que está exposta em uma vitrine ao público na Igreja Matriz, atraindo turistas e peregrinos de várias partes do Brasil, que visitam o santuário durante o ano todo.

Na rota dos turistas está a visita as mulheres do Café, que desenvolveram ao logo dos últimos anos, a produção de cafés especiais que conquistou não só o mercado brasileiro, mas também o europeu, com seu sabor puro e inigualável.

Com condições naturais privilegiadas, Tomazina tornou-se um dos locais mais procurados para a prática esportes aquáticos como canoagem Slalon e rafting.

À frente da Secretaria de Turismo Esporte e Cultura, está Thayany Heidgger Zanrosso, “Thay”, que vem desenvolvendo um excelente trabalho com foco em estruturas, organização e planejamento para fortalecer o potencial turístico do município.

O prefeito Cézar Bueno de Melo, “Cezão” vem dando ênfase ao setor com Investimentos em infraestrutura. Segundo ‘Thay’, a secretaria realiza também eventos que visam movimentar a economia, valorizando a cultura a essência e as belezas naturais que o município oferece.

“O turismo tem sido uma ferramenta concreta de crescimento, gerando renda, fortalecendo o comércio local e promovendo a cidade na região do Norte Pioneiro, Paraná e Brasil”, destaca a secretária. Cezão reforça o convite para que os amantes da natureza visitem os encantos naturais de Tomazina, “Convido todos para conhecerem nosso município, e explorarem nossas belezas naturais e, acompanharem de perto tudo o que estamos construindo para dar suporte aos turistas que se deslocam para nosso município. Vale destacar que a nossa comunidade tomasinense, á a principal beneficiada pelos investimentos no turismo”, reforça o prefeito. Cezão

Os principais pontos turísticos de Tomazina, que os turistas e a comunidade podem visitar são: Salto Cavalcanti, Salto Santa Maria, Parque das Corredeiras, Parque do Trevo, Santuário de Santo Inocêncio e em breve inauguração do Parque do Cruzeiro, com vista exuberante. Dentro do Parque das Corredeiras, (foto) localizado na área central de Tomazina, foi construída uma pista de canoagem que atende a duas modalidades olímpicas (a Canoagem Slalom e a Canoagem Slalom Cross)

Tomazina apresenta ainda em torno de 15 cavernas, Gruta, Toca, Fenda e Furna, nomes dado a toda cavidade natural rochosa com dimensões que permitam acesso a seres humanos, podem ser exploradas tanto na horizontal, como na vertical, algumas delas podem ser encontradas em forma de galerias ou salões, de fácil acesso e outras de acesso moderado, que devem ser visitadas com a presença de um guia local.(David Batista/Agência Criativa).