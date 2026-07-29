TRE cassa mandato DO PREFEITO DE Santana do Itararé, mas ele RECORRERÁ

Acusado de compra de votos em 2024

O prefeito de Santana do Itararé, Élcio José Vidal (foto) conhecido como Calé, teve o mandato cassado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná na tarde desta quarta-feira, dia 29, em Curitiba.

A decisão alcança também o vice-prefeito Joás Ferraz Michetti (PSD).

O julgamento teve maioria de 6 votos a 1 pela cassação.

No processo do TRE, cujas acusações de compra de votos foram feitas pelo candidato derrotado nas eleições de 2024, José Izak (PT), o chefe do executivo e seu vice permanecem nos cargos até a conclusão formal do julgamento e a publicação do acórdão, momento em que a Justiça Eleitoral poderá determinar ou não a execução da cassação.

Acórdão é uma decisão, uma manifestação de um órgão colegiado que revela uma posição jurídica, baseada em argumentos sobre a aplicação de determinado direito a uma situação de fato e específica. No caso da Justiça Eleitoral, equivale ao conjunto de juízes do próprio Tribunal.

Além disso, foi aplicada multa de 10 mil UFIRs, ou cerca de R$ 10.700,00.

O advogado César de Mello, de Ibaiti/Japira, especialista na área, disse à Reportagem que a administração segue normal até a decisão judicial final, e que os dois podem ficar até a conclusão dos mandatos sem quaisquer problemas.

Ou, não. Depende exclusivamente da Corte, não há prazo.

Entre as denúncias, o pagamento de um pix de R$ 100,00 feito por Joás, para uma mulher no dia sete de outubro do ano retrasado, 24 horas após o pleito.

Procurado na noite desta quarta, o prefeito Calé se disse tranquilo e anunciou que vai recorrer através dos seus três advogados, José Guimarães de Almeida Neto, Roosevelt Arraes e Luis Gustavo de Andrade, “sou inocente e vamos continuar nossa gestão trabalhando pela população”, afirmou.

Ele foi prefeito também entre 2005 e 2008.

É casado, possui três filhos e uma neta