Visitas ao PADRE Leandro continuam restritas: veja vídeo

Acidente ocorreu em Quatiguá e ele está em UTI de Londrina

O padre Leandro dos Santos Malaquias, de 27 anos, sofreu acidente às 17h23m do último sábado no KM 300 da PR- 092, em Quatiguá.

O abalroamento transversal envolveu um CHEVROLET/COBALT (placas de Ibaiti) dirigido pelo religioso e um Scania / R124 GA 4×2 NZ 400 (placas de Barão/RS), cujo motorista de 41 anos não se feriu. 0 teste de Etilômetro deu negativo, com 0,00mg/l. A pista é reta e em nível no trevo.

O religioso permanece internado na UTI da Santa Casa de Londrina, em sessão de isolamento, com quadro clínico que ainda inspira cuidados intensivos. O paciente apresentou queda significativa na saturação de oxigênio, atingindo nível de 60, o que indicou um agravamento da função respiratória. Diante disso, a equipe médica optou pela realização do procedimento de entubação, que foi conduzido com sucesso. Segundo os médicos, a partir de agora, permanecerá entubado e sob ventilação mecânica. Nas próximas horas, serão realizados exames aprofundados para avaliação da função pulmonar e das condições dos alvéolos, além de exames preparatórios para uma possível cirurgia torácica, prevista para esta sexta-feira, possivelmente no período da manhã. A cirurgia, caso confirmada, será realizada na região torácica, com intervenção no pulmão, nas costelas e em eventuais órgãos que venham a necessitar de reparo ou atenção especial. A decisão final quanto à realização do procedimento dependerá da evolução clínica do paciente ao longo do dia. A condição geral do padre Leandro segue classificada como grave, exigindo vigilância contínua da equipe médica e suporte intensivo. As visitas permanecem restritas, sendo autorizadas apenas ao familiar mais próximo e ao sacerdote responsável designado pela Diocese de Jacarezinho.

O Npdiario prossegue acompanhando o caso.

Leandro dos Santos Malaquias foi ordenado no dia 09 de março de 2024. A celebração foi realizada na Paróquia São Sebastião, em Sengés (PR).

Vigário do Santuário Eucarístico do Sagrado Coração de Jesus de Ibaiti e Coordenador de catequese da Diocese de Jacarezinho deu aula do curso de teologia para leigos em Quatiguá. E estava saindo da cidade. Prestou serviço também na Paróquia Santa Filomena, em Santo Antônio da Platina ainda muito jovem.

