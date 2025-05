Vôlei de Jacarezinho CONQUISTA TÍTULOS

Retomada vitoriosa de projeto

Após 27 anos de tradição, o projeto de vôlei de Jacarezinho, que havia sido interrompido devido à troca de governo e à pandemia, foi retomado em 2023 e já celebra uma série de conquistas significativas. O retorno trouxe vitórias nos Jogos da Juventude, com a equipe feminina sendo campeã da fase regional, além do título na fase regional dos Jogos Abertos na categoria adulto masculino. A equipe também garantiu o segundo lugar na fase macrorregional, terminando entre os oito melhores times do estado.

Em 2024, o projeto deu mais um passo importante com a criação de um clube próprio, resultado de uma seletiva de atletas locais que agora representam Jacarezinho nas competições. Com infraestrutura que inclui alojamento, alimentação, academia, fisioterapia e educação em parceria com o Colégio Elo, o clube se mantém com o apoio de patrocinadores da cidade, como Clínica D Life, Auto Posto Jacaré 1, 2 e 3, Berticom, Chiquinho, Molini’s, Padaria Deguste, Dr. Sell, Sincol, Mercado Vitória, Bom Preço e apoio do Npdiario.

Conquistas Recentes – Em poucos meses de trabalho, o novo clube já acumula vitórias expressivas: foi campeão da fase regional dos Jogos Escolares em Jacarezinho, conquistou o título invicto da fase regional dos Jogos da Juventude em Ribeirão do Pinhal e venceu a fase macrorregional dos Jogos Escolares, terminando na nona colocação estadual. O clube também se destacou na fase macrorregional dos Jogos da Juventude em Cornélio Procópio, terminando entre as cinco melhores equipes do Paraná.

A equipe está atualmente disputando a Taça Paraná, a maior competição de base da América Latina, onde, em seu primeiro ano, garantiu a terceira colocação na série bronze.

Apoio Local e Perspectivas – Os resultados da iniciativa são possíveis graças ao apoio da administração pública, incluindo o Prefeito Marcelo Palhares, a Vice Patrícia Martoni, o futuro Vice Antônio Neto, o Diretor de Esportes Walmir, o Diretor de Educação Rafael Barbosa, o Secretário de Administração Jailton e os vereadores locais. Com esses esforços, Jacarezinho reafirma sua tradição no voleibol e fortalece o desenvolvimento do esporte no município.