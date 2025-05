Wenceslau Braz recebe estante literária LOGO

Empréstimo gratuito de obras e troca de livros

Wenceslau Braz foi um dos 11 contemplados no Paraná para receber a instalação da estante literária ‘Viaje na Leitura’, iniciativa que faz parte do projeto ‘Uma Nuvem no Seu Oliveira’, realizado por Phellip Willian e Melissa Garabeli.

A biblioteca colaborativa conta inicialmente com 85 livros doados por autores paranaenses e está disponível na Escola Estadual Ary Barroso. O projeto tem produção das empresas Inspire Projetos Criativos e Estratégia Projetos Criativos, e conta com o patrocínio da Copel por meio do Programa Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura (Profice), da Secretaria de Estado da Cultura do Paraná.

Para participar, basta o leitor retirar uma das obras disponíveis, levar para casa, viajar na leitura e, depois, devolver o livro na estante para que outros leitores também possam usufruir das histórias. E, caso o leitor tenha um livro que deseje compartilhar, pode deixa-lo na estante para que ele circule pela comunidade. Toda a participação é gratuita e voluntária. Os exemplares contam com carimbos de ‘venda proibida’, inibindo possíveis desvios de finalidade. Entre as obras disponíveis estão livros infantis, infanto-juvenis, HQs, crônicas, contos, poesias, romances, ensaios fotográficos e históricos, ou seja, para agradar os diversos públicos.

“Desenvolvemos essa ideia com o intuito de aproximar ainda mais a leitura de potenciais leitores. Entendemos a importância do livro físico e recomendamos sempre que a estante fique localizada num local de fácil acesso”, comenta Rafaela Prestes, coordenadora do projeto. Além de Wenceslau Braz, outras dez cidades estão recebendo a estante literária: Ipiranga, Carambeí, Tibagi, Teixeira Soares, Ivaí, São João do Triunfo, Imbaú, Ventania, Porto Amazonas e Rio Azul.

Em Wenceslau Braz, Érica Fernandes Servino ficou responsável pela manutenção da biblioteca colaborativa. Para ela, projetos como estes incentivam o gosto pela leitura. “O projeto é relevante porque desperta nos alunos uma relação de prazer com a leitura, além de estimular a criatividade. É muito importante que eles saibam que ler é tudo na vida deles”, afirma.

Uma nuvem no Seu Oliveira

A instalação das estantes literárias faz parte do projeto que viabilizou a impressão e distribuição do livro ‘Uma nuvem no Seu Oliveira’, de autoria de Phellip Willian e com ilustrações de Eduardo Ribas. Ao todo foram distribuídos 2.000 exemplares da obra em bibliotecas e escolas públicas de todo o Paraná, além das próprias estantes literárias. O projeto incluiu ainda ações educativas em 11 colégios paranaenses, com oficinas de criação de histórias em quadrinhos e de valorização e reconhecimento das expressões regionais, além da entrega de um quadro personalizado em cada escola produzido pela artista visual Melissa Garabeli. Em Wenceslau Braz a ação educativa aconteceu na Escola Estadual Ary Barroso.

O livro narra a relação de uma menina chamada Joana com seu vizinho ranzinza, Seu Oliveira, que busca atrapalhar a brincadeira das crianças da rua com ofensas, bolas furadas e muitas caretas. A história, que se passa em uma cidade fictícia do interior do Paraná, traz em suas falas e desenhos um vocabulário típico regional e muitos personagens característicos da cultura paranaense. A versão em audiolivro de ‘Uma nuvem no Seu Oliveira’ pode ser ouvida clicando AQUI.