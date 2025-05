WENCESLAU Braz recebe prêmio da Poupança Sicredi

Foram R$ 5 mil no sorteio semanal da promoção

Nesta terça-feira (12) a Sicredi Norte Sul entregou mais um prêmio da Poupança Premiada no valor de R$ 5 mil. O felizardo da vez foi o associado Anderson Fábio Moreira, da agência de Wenceslau Braz, que recebeu o cheque simbólico da equipe de colaboradores.

Anderson conta o motivo que deixa esse prêmio ainda mais especial: “Minha esposa está grávida e estamos agora na contagem regressiva. Nosso bebê pode nascer a qualquer hora essa semana. Então esse dinheiro não poderia tem vindo em melhor hora. Ele fala da importância de se fazer uma reserva para esses momentos: “Eu tinha um dinheirinho guardado, que agora com a chegada do bebê precisei utilizar e agora recebo essa surpresa!”

O Diretor de negócios da Sicredi Norte Sul, Alex Henrique Possi enfatiza a importância do hábito de poupar: “O caso do Anderson vem para reiterar um dos principais motivos para iniciar uma poupança: ter uma reserva para casos de necessidades. E a chegada de um filho realmente exige uma reestruturação na vida das pessoas. Ele comemora: “Para nós é uma alegria fazer parte desse momento feliz com ele e sua família, dando mais uma noticia boa que é a do prêmio.”

Para participar dos sorteios, é necessário ter ou abrir uma poupança no Sicredi. A cada R$ 100 reais aplicados na poupança, o associado ganha um número da sorte automaticamente para concorrer. Se optar pela modalidade poupança programada, as chances de ganhar são em dobro. Os números da sorte valem para todos os sorteios ao longo de 2024. Quanto mais poupar, mais chances de ganhar. Não é necessário preencher ou cadastrar cupons, ao fazer a aplicação a participação é automática.